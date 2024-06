Coman, Ugarte… Les News PSG du jour du 25 juin

Plusieurs informations sur le PSG ce mardi 25 juin 2024 dans la presse. Notamment concernant l’ancien titi Kingsley Coman, la sentinelle parisienne Manuel Ugarte, le crack Bradley Barcola ou encore la grande performance de Gianluigi Donnarumma.

L’Actu chaude : Kingsley Coman vers le PSG ?

Le PSG serait très intéressé par Kingsley Coman. En effet, d’après Florian Plettenberg de Sky Sport Allemagne, des discussions ont eu lieu avec l’entourage du joueur, qui serait ouvert à un retour au sein de son club formateur. Bien que sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2027, Coman dispose d’un bon de sortie pour cet été, et le club bavarois le valorise entre 40 et 50 millions d’euros. Tobi Altschäffl, journaliste chez Bild, confirme les discussions entre l’ailier et le club de la capitale mais il n’y aurait pas encore eu de contacts avec le Bayern Munich. Toutefois, selon Abdellah Boulma, le Français ne figurerait pas parmi les priorités du board parisien pour ce mercato. Le club privilégierait d’autres cibles. Affaire à suivre…

Mercato : Manuel Ugarte bientôt chez les Red Devils ?

Avec un statut évoluant de titulaire indiscutable à remplaçant au fur et à mesure de la saison, Manuel Ugarte n’a pas l’air de faire l’unanimité dans l’esprit de Luis Enrique. Un profil dont il est peu fan, mais qui suscite les convoitises des grosses écuries européennes dont Manchester United. Selon l’Equipe, et confirmé par le journaliste anglais Ben Jacobs, les Red Devils ont soumis une offre au PSG, dont le montant n’a pas filtré, mais jugée « insuffisante » par les dirigeants Rouge & Bleu. Cependant, le club de la capitale n’est pas fermé à la discussion. Un autre club de Premier League et un de Bundesliga se seraient aussi montrés intéressés.

Euro 2024 : Barcola vers une titularisation face à la Pologne ?

Après avoir été remplaçant lors des deux premiers matchs de l’Euro, et ce sans jouer une seule minute, Bradley Barcola devrait enfin avoir sa chance ce soir contre la Pologne. Selon Fabrice Hawkins et Julien Froment, le numéro 25 des Bleus sera bien titulaire ce soir face à la Pologne (18h00). Il serait aligné dans un trio d’attaque où il possède des repères, puisque ce serait celui utilisé par le PSG la saison dernière avec Mbappé et Dembélé. Par ailleurs, Julien Froment, journaliste de France Info, confirme également la titularisation du natif de Villeurbanne.

Euro 2024 : Donnarumma, performance XXL

Dans son édition du jour, le quotidien l’Équipe a mentionné la qualification arrachée de l’Italie pour les huitièmes de finale de l’Euro 2024, grâce à un match nul obtenu dans les ultimes secondes face à la Croatie (1-1). Tenante du titre, la Nazionale peut remercier le gardien du PSG, Gianluigi Donnarumma. Déjà impressionnant lors des deux matchs précédents, le portier de 25 ans a réalisé des arrêts décisifs, notamment en détournant un penalty de Luka Modric. « Gigio » a tout simplement été exceptionnel, malgré un soutien défensif clairement insuffisant. Sa performance a été notée 8/10 par le journal.