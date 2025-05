Côme, Lautaro, Thuram… La revue de presse italienne à J-8 de la finale de LdC

À J-8 de la finale de Ligue des champions face au PSG, l’Inter Milan joue son dernier match de Serie A et espère un faux pas de Naples pour s’offrir le titre de champion d’Italie.

Si le PSG doit jouer la finale de la Coupe de France demain soir, son adversaire en finale de la Ligue des champions le 31 mai prochain, l‘Inter Milan, joue le titre de champion d’Italie ce vendredi soir. Deuxième à un point du leader Naples, le club milanais doit s’imposer et espérer un faux pas des Napolitains pour conserver la Serie A. Si les deux équipes terminent à égalité de points, un match pour le titre sera joué lundi soir. Pour son dernier match de championnat, l’Inter se déplace à Côme. Pour cette rencontre, Simone Inzaghi va pouvoir compter sur deux retours importants, comme le rapporte la presse italienne. Blessés récemment, Lautaro Martinez et Davide Frattesi devraient bien figurer dans le groupe de l’Inter pour ce dernier match de la saison en Serie A. Mais ils devraient commencer sur le banc, assure le Corriere dello Sport. Simone Inzaghi ne devrait prendre aucun risque avec les deux joueurs, qui ont partiellement repris l’entraînement collectif depuis mercredi, en vue de la finale de la Ligue des champions contre le PSG. Également touchés, Benjamin Pavard et Piotr Zieliński n’ont pas encore retrouvé l’entraînement collectif et devraient déclarer forfait, même si un dernier test sera effectué ce matin, indique le Corriere.

Le corriere dello Sport fait aussi un focus sur Marcus Thuram. En difficulté ces dernières semaines, l’international français est attendu contre Côme et le PSG. Depuis le début de l’année 2025, il n’a marqué que cinq buts en 23 matches de Serie A et de Ligue des champions confondus. Ce match contre Côme doit lui permettre de faire le plein de confiance avant de retrouver le PSG le 31 mai. Outre ses performances en berne, il a aussi été victime de plusieurs blessures depuis le début de l’année 2025. Le Corriere estime que l’ancien de Guingamp a besoin d’un électrochoc pour retrouver son meilleur niveau. Ce soir, s’il ne devrait pas avoir 90 minutes de temps de jeu, il devrait tout de même jouer. Il aura ainsi l’occasion de nouveau faire trembler les filets et de reprendre de la confiance en vue de la rencontre contre le PSG dans huit jours.

A voir aussi : Ousmane Dembélé évoque un changement de mentalité au PSG



La Gazzetta dello Sport évoque aussi le duel entre Ousmane Dembélé et Lautaro Martinez en finale de la Ligue des champions, qui pourrait être décisif dans la course au Ballon d’Or. Pour le quotidien sportif transalpin, le fait que l’international français joue au PSG, aura un poids supplémentaire dans la course à la distinction individuelle suprême dans le football. La Gazzetta rappelle que l’ancien rennais réalise sa meilleure saison en carrière avec 33 buts et 13 passes décisives en 42 matches toutes compétitions confondues avec les Rouge & Bleu et qu’il a été déterminant dans les moments cruciaux de la saison du PSG. « Le Ballon d’Or est l’un de ces trophées qui vivent dans l’équilibre du sort. Il ne suffit pas d’avoir gagné, suscité l’enthousiasme et marqué des buts. Vous avez besoin de l’impression. Et la Ligue des champions, quand on parle de football européen, est la plus grande qui soit », lance la Gazzetta. Auprès de cette dernière, Stéphane Courbis, agent de joueur, estime qu’Ousmane Dembélé sera le grandissime favori au Ballon d’Or s’il remporte la Ligue des champions avec le PSG. « Donnarumma et Lautaro ? Pour moi, ils n’ont aucune chance. Je pense que Dembelé sera le favori s’il gagne la finale. » Le quotidien sportif italien conclut en indiquant que Lamine Yamal fait également partie des favoris au Ballon d’Or.

Même si le match est très important, Simone Inzaghi devrait fortement faire tourner contre Côme selon l’ensemble de la presse italienne. La Gazzetta dello Sport indique que seulement trois titulaires potentiels lors de la finale de la Ligue des champions contre le PSG devraient être dans le onze ce soir, Yann Sommer, Hakan Çalhanoğlu et Federico Dimarco. La curiosité est aussi tactique : comme à Turin il y a deux semaines, Simone Inzaghi devrait proposer le 3-4-3 qui était vraiment très apprécié, avec Zalewski dans la même ligne que Taremi et Correa.