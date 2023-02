Comment le Bayern Munich a influé sur le mercato du PSG

Le moins que l’on puisse dire sur ce mercato hivernal du PSG, est qu’il fut rocambolesque. En apprenant aujourd’hui que le Bayern Munich, de loin, a participé au scénario de celui-ci, sa tournure devient davantage incroyable.

C’est depuis l’été dernier que le Paris Saint-Germain lorgne Milan Skriniar. La piste a repris vie lors de ce marché des transferts du mois de janvier, mais n’a pas aboutie. A six mois de la fin de son contrat, le défenseur slovaque n’a pas été libéré par L’Inter Milan. Le club pensionnaire de Serie A n’a pas souhaité se séparer du joueur de 27 ans sans pouvoir le remplacer. Pour cela, selon Relevo, les Nerazzurri avaient ciblé Benjamin Pavard. Le Français du Bayern Munich voyait cette opération d’un bon œil et était désireux de rejoindre l’actuel second du championnat d’Italie selon notre confrères espagnol Matteo Moretto. Cependant, les Bavarois n’ont eux aussi pas souhaité libérer leur défenseur, tant ils avaient conscience que ce deal allait engendrer l’opération Milan Skriniar au PSG.

Futur adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, le Bayern Munich ne souhaitait pas, indirectement, renforcer les Rouge & Bleu.