De paria à indiscutable. Difficile de mieux résumer la trajectoire de Fabián Ruiz au Paris Saint-Germain. Longtemps critiqué après son arrivée dans la capitale, l’Espagnol a progressivement fait taire ses détracteurs, au point de s’imposer aujourd’hui parmi les références à son poste. Mais comment expliquer un tel retournement de situation ?

En l’espace de 30 mois, la carrière de Fabián Ruiz a complètement été chamboulée. Désormais indiscutable avec le PSG et la Roja le milieu espagnol a aussi considérablement garnis son palmarès avec un Euro, une Coupe du monde et deux Ligues des Champions, entre autres. Et si l’arrivée de Luis Enrique a largement contribué à son épanouissement, un autre facteur aurait joué un rôle dans cette évolution : le départ de certaines stars du vestiaire parisien. C’est notamment ce que rapporte Le Parisien dans son édition du jour.

Des stars qui ne lui facilitaient pas la tâche

Arrivé à Paris fin août 2022, Fabián Ruiz peine à convaincre lors de ses premiers mois. Et visiblement, les doutes ne se limitaient pas aux tribunes. Dans les colonnes du Parisien, un intime du groupe révèle que l’Espagnol, tout comme Vitinha, était « très contesté par les stars » à son arrivée. Un contexte peu favorable à son épanouissement, alors que son profil correspond davantage à un football collectif qu’à un jeu tourné vers les individualités. Toujours selon le quotidien francilien, le départ de certains joueurs aurait d’ailleurs soulagé le milieu espagnol. Mais ce changement dans le vestiaire n’explique pas tout. L’arrivée de Luis Enrique, un an après celle de Fabián Ruiz, et la mise en place de ses principes de jeu lui ont également permis de trouver un environnement plus adapté à ses qualités.

Un joueur transfiguré sous Luis Enrique

Si Fabián Ruiz a fini par faire l’unanimité, c’est notamment grâce à son intelligence de jeu. L’Espagnol n’est pas forcément celui qui attire le plus les regards, mais son importance dans le collectif parisien est considérable. « Il a toujours un temps d’avance sur tout le monde », raconte Tiémoué Bakayoko, son ancien partenaire à Naples, au Parisien. Sa lecture du jeu, son sens du placement et sa capacité à anticiper les déplacements de ses coéquipiers en font aujourd’hui un complément idéal de Vitinha et João Neves. Et contrairement à ce que son style de jeu pourrait laisser penser, le numéro 8 ne ménage pas ses efforts. Avec 11,6 kilomètres parcourus en moyenne cette saison en Ligue des champions, il affiche le deuxième plus gros volume de course du PSG derrière Vitinha, selon le quotidien. Une activité parfois sous-estimée, mais essentielle au fonctionnement du milieu parisien.