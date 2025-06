Comment le PSG a vécu la défaite contre Botafogo ?

Après sa victoire contre l’Atlético de Madrid (4-0), le PSG s’est incliné contre Botafogo (0-1) lors de la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe du monde des clubs. Les Parisiens ne veulent pas s’alarmer.

Après des débuts idylliques, avec une large victoire contre l’Atlético Madrid lors de la première journée de la phase de poules de la Coupe du monde des clubs (4-0), le PSG est retombé sur terre dans la nuit de jeudi à vendredi avec sa défaite contre Botafogo (0-1). Après ce revers, au sein du PSG, on pense sans mal au rebond, indique RMC Sport. « Car même si la défaite fait mal, le champion d’Europe a des ressources. Les têtes étaient certes basses au coup de sifflet final, mais Luis Enrique, son staff et les joueurs ont vite trouvé des facteurs d’explication. Notamment le bon niveau de Botafogo« , avance le média sportif.

Les joueurs comme staff le considèrent comme un bon rappel à l’ordre

Il faut dire que certains Parisiens ont souffert physiquement : la soixantaine de matchs joués depuis le début de la saison commence à peser dans les jambes, face à des joueurs de Botafogo beaucoup plus frais physiquement, indique RMC Sport. « Une forme de relâchement a aussi pu s’installer après les cartons face à l’Inter Milan (5-0) en finale de Ligue des champions puis contre l’Atlético lors de la première journée de la phase de poules de la Coupe du monde des clubs. Il faut aussi ajouter la volonté de Luis Enrique et son staff de laisser les têtes parisiennes se régénérer un peu dans cette saison à rallonge, surtout après un tel aboutissement européen le 31 mai dernier« , analyse Fabrice Hawkins. Reste que ce revers surprise contre Botafogo n’est pas pris à la légère : joueurs comme staff le considèrent comme un bon rappel à l’ordre. D’autant plus salvateur qu’il intervient dans un match qui n’était pas encore décisif, conclut RMC Sport.