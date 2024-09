Comment le PSG est passé à côté de Kaka et Roberto Carlos

Si certains transferts ont fait l’histoire du football, quelques manqués peuvent également être racontés. C’est le cas pour le PSG qui est passé à côté des légendes brésiliennes que sont Kaka et Roberto Carlos.

L’histoire d’amour entre le Paris Saint-Germain et le Brésil est belle, mais aurait pu l’être davantage. En effet, à la fin des années 90, le PSG est en quête d’un remplaçant à sa légende Raï, parti depuis 1998. C’est ainsi que Franck Henouda, agent FIFA et spécialiste du marché brésilien se met à la recherche d’un offensif sachant la situation sous les cieux parisiens. En tombant sur le profil de Kaka à Sao Paulo, le profil du joueur est soumis au club de la capitale, par le biais d’un DVD à Jean-Michel Moutier, directeur sportif du PSG à l’époque. Si ce dernier valide rapidement la piste, le coach en place au Paris Saint-Germain n’est pas du même avis : « Le coach à l’époque c’est Vahid Halilhodzic […] On rentre dans le bureau, Jean-Michel Moutier lui dit ‘coach je viens de regarder deux minutes du joueur, exceptionnel, un numéro 10, il faut que tu regardes’. Il (coach Vahid ; NDLR) prend et regarde le DVD et dit ‘Kaka ? pas nom de joueur ça !’, et il le jette sur le côté« , raconte l’agent Franck Henouda pour le média Carré. Ce dernier précise la somme de 6M€ qui était avancée à l’époque pour procéder à un transfert de Kaka. Le Brésilien rejoindra l’AC Milan pour près de 8M€ le même été.

En 1995, un dossier similaire. Le PSG passe déjà à côté d’un joueur brésilien, qui deviendra légende. En effet, en quête d’un arrière gauche, Luis Fernandez fait part de son besoin à Franck Henouda au cours d’une discussion dans son appartement à Paris. L’agent montre des images de Roberto Carlos, qui séduit directement la légende du Paris Saint-Germain, qui entame sa deuxième saison sur le banc Rouge & Bleu. Ainsi, Franck Henouda est envoyé au Brésil afin d’avancer sur la piste. Facilement, les accords sont trouvés entre les clubs de Palmeiras et du PSG, mais avec le joueur également. La somme de 3M$ est évoquée. Au cours d’un match amical du Brésil organisé à Wemblay, Jean-Michel Moutier, déjà directeur sportif parisien à l’époque, traverse La Manche et déclare à son retour au sujet de Roberto Carlos : « Il a deux Lizarazu à chaque jambe« , toujours selon Franck Henouda pour le média Carré. Tous les feux sont au vert, Georges Weah est vendu à l’AC Milan et libère la place d’extra-communautaire nécessaire à l’époque. Cependant, Luis Fernandez décide de recruter un attaquant afin de palier le départ du Libérien et c’est ainsi que le Panaméen Julio Dely Valdés (1995 à 1997) signe au Paris Saint-Germain, avant de voir le même été Roberto Carlos filer à l’Inter Milan pour le double du montant qu’allait débourser le PSG.