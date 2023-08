Comment le PSG pousse Neymar et Verratti vers la sortie

Alors que le mercato estival 2023 bat son plein, les gros dossiers du PSG continuent de s’étendre dans le temps. Le feuilleton Mbappé, les informations autour de Verratti ou encore le dossier Neymar, le club de la capitale serait sur le point d’entamer une nouvelle page de son histoire récente et se donne visiblement les moyens pour y arriver.

Si les informations se multiplient autour d’un départ conjugué de Neymar et Marco Verratti, les choses semblent se concrétiser aujourd’hui. En effet, de retour au Campus PSG à Poissy (78) le groupe de Luis Enrique s’entraîne, mais n’est toujours pas fixé complètement. Ce mercredi 9 août, les Parisiens, comme à l’accoutumée, ont pris part à une séance d’entraînement. Cependant, selon les informations de nos confrères d’RMC Sport, certains éléments n’étaient pas présents sur les pelouses du nouveau centre d’entraînement Rouge & Bleu. En effet, Neymar et Marco Verratti n’ont pas pris part à la séance d’entraînement et aurait travaillé en salle. Une nouvelle qui tombe 24h après une autre absence des deux joueurs, justifiées par un virus. En plus de l’entraînement, le Brésilien et l’Italien n’auraient pas pris part au média day organisé par la LFP. C’est en tous cas ce qu’affirme Fabrice Hawkin, qui avance également que Kylian Mbappé n’était pas présent pour cette séance photo. Cependant, la Ligue organise après le mercato une nouvelle séance, à laquelle les joueurs qui seront restés et arrivés pourront participer.

A lire aussi : Les derniers échos de la presse sur le dossier Mbappé

Toujours dans le sens d’avancer avec des joueurs désirés et impliqués dans le projet du Paris Saint-Germain, les dirigeants du club de la capitale auraient fait savoir à Juan Bernat, Hugo Ekitike, Renato Sanches, Marco Verratti et Neymar « que Paris ne comptait pas sur eux cette saison« . C’est ce qu’avance RMC Sport qui précise que plus qu’un bon de sortie, ces joueurs sont poussés vers la sortie par la direction Rouge & Bleu. Le doute serait même permis quant à leur participation à la première journée de Ligue 1 Uber Eats ce samedi (21h sur Canal +) face au FC Lorient. De son côté, L’Equipe affirme que Neymar et Marco Verratti vont mieux suite au virus qui les a privé d’entraînement la veille, et que Luis Enrique devrait pouvoir compter sur ces deux joueurs pour la reprise du championnat au Parc des Princes. Nos confrères du Parisien affirment l’absence des deux cadres de l’entraînement collectif du jour en notant « des absences qui tombent à un moment où l’avenir des deux joueurs au Paris Saint-Germain est remis en question« . Pour un retour, Bruno Salomon affirme que « Neymar et Verratti sont attendus demain pour une reprise avec le groupe« . Le peu de temps de jeu de Marco Verratti au cours de la tournée estivale 2023 des Parisiens est expliqué Le Parisien. En effet, selon ces derniers, Luis Enrique jugeait le milieu de terrain italien à court de forme. Si les feuilletons ne devraient pas prendre fin de si tôt, l’avenir de Marco Verratti et Neymar semble davantage s’écrire en pointillé sous les cieux parisiens.