Comment le PSG va se préparer avant la finale de la Ligue des champions ?

Hier, le PSG a joué son dernier match de la saison de Ligue 1. Il va devoir se préparer au mieux avant d’affronter Arsenal en finale de la Ligue des champions dans douze jours.

Comme la saison dernière, le PSG s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions. Mais contrairement à l’exercice précédent, le club de la capitale n’aura pas de match officiel quelques jours avant de défier Arsenal le 30 mai prochain. En effet, avec son élimination précoce en Coupe de France, il ne jouera pas la finale de la doyenne des compétitions en France, qui se déroule vendredi soir, soit huit jours avant la finale de la Ligue des champions. Les Parisiens ont joué leur dernier match avant de défier les Gunners hier soir contre le Paris FC. Luis Enrique va devoir trouver des moyens pour que son équipe arrive en pleine forme contre Arsenal.

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Une opposition en interne samedi

Malgré la défaite du PSG contre le Paris FC hier soir, le contenu de la préparation des champions d’Europe pour les treize jours à venir ne devrait pas être bouleversé par cette contre-performance. Le programme des Parisiens a été pensé et minutieusement élaboré par le staff ces dernières semaines, assure Le Parisien. « L’accent sera notamment mis sur la condition physique et sur la volonté d’uniformiser les états de forme d’un groupe qui a été régulièrement touché par les blessures tout au long de la saison. » Une attention toute particulière sera portée aux cas Willian Pacho, Nuno Mendes et Achraf Hakimi qui n’ont pas joué en Ligue 1 depuis la qualification en finale. Sauf pépin physique, les trois hommes seront bien présents à Budapest le 30 mai, mais Luis Enrique et son staff seront vigilants et chercheront à les faire monter en régime tout au long des jours à venir, avance le quotidien francilien. L’absence totale de compétition pendant treize jours pose évidemment la question du potentiel manque de rythme des Parisiens. « Dans leurs discussions, les différents membres du secteur sportif regrettent ainsi de ne pas pouvoir jouer la finale de la Coupe de France. Luis Enrique a rapidement trouvé une solution de rechange et décidé de programmer une opposition en interne pour recréer des conditions de match », lance Le Parisien. Cette rencontre aura lieu samedi au Campus PSG, dans un format à onze contre onze. Elle devrait durer entre 60 et 90 minutes. Si le club avait un temps pensé à affronter une équipe extérieure, il a changé son fusil d’épaule, puisque la majorité est déjà en vacances. Il n’a pas souhaité non plus s’exposer à la potentielle excitation d’une formation qui aurait pu mettre un peu trop d’intensité dans les duels ou dans les contacts, conclut le quotidien francilien.