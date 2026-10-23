Comment le PSG va-t-il trancher pour son futur stade ?

Désireux de devenir propriétaire de son propre stade, le PSG devra prochainement trancher entre trois options : Massy, Poissy et le Parc des Princes.

L’heure du choix approche à grands pas pour le PSG. Depuis seize mois, la direction parisienne étudie trois dossiers pour devenir propriétaire de son propre stade : le Parc des Princes, Massy et Poissy. La semaine dernière, les derniers comités de pilotage ont eu lieu, marquant ainsi la fin d’un long processus. « En seize mois, le club a compilé des montagnes de données et, accessoirement, dépensé beaucoup d’argent (près de 2 millions d’euros par site) afin d’obtenir la vision la plus fine possible des avantages et des inconvénients qu’offre chacun des trois emplacements », rapporte Le Parisien.

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Une réunion prévue au Campus PSG

Si chaque dossier possède ses avantages et inconvénients, à ce jour, aucune décision définitive n’a encore été prise, comme l’avait affirmé le directeur général du PSG, Victoriano Melero, le 15 octobre dernier : « Aujourd’hui, on peut dire beaucoup de choses, il n’y a pas de favori, chacun a ses avantages et ses contraintes. C’est un sujet qui mérite le temps de la réflexion, parce qu’il y a des enjeux économiques, mais aussi des enjeux de transport, d’intégration dans le territoire parce que ce n’est pas qu’un stade, c’est beaucoup plus important que ça. Je pense à City qui a fait tout son district sport dans une ancienne friche industrielle, on s’inscrit exactement dans cette dimension. » Les infrastructures et les moyens transports autour du stade auront donc leur importance dans le choix final.

Désormais, le PSG doit trancher et prendre une décision. Un processus qui se déroulera en deux temps, comme l’explique le quotidien francilien. Dans un premier temps, les services du club « compilent toutes les données collectées par une dizaine de cabinets privés mandatés sur le sujet : prix du foncier, prix de construction, accessibilité, capacité du stade, impact économique et écologique, niveau de soutien des élus locaux, recours juridiques éventuels, etc. Chaque dossier sera décortiqué, analysé et évalué pour en souligner les faits saillants et faciliter la prise de décision. » La fin de l’automne a été fixée comme date butoir pour rendre le verdict. Avant cela, Victoriano Melero présentera les différents résultats des études au board de QSI lors d’une réunion qui devrait avoir lieu au Campus de Poissy. « Cofondateur d’Arctos, actionnaire du PSG à hauteur de 12,5 %, Doc O’Connor sera largement associé à la réflexion. Le businessman américain suit ce dossier avec intérêt et curiosité et ne manque pas d’idées sur un sujet qu’il maîtrise parfaitement. »

Lors de ce conseil d’administration, qui sera présidé par Nasser al-Khelaïfi, une demi-douzaine de personnes sera chargée de désigner un site « prioritaire » avant la fin de l’année. Les équipes du club reprendront ensuite le dossier en main afin d’accélérer les démarches administratives. « Durant le premier trimestre 2027, il s’agira de ‘sécuriser’ le dossier en demandant aux différentes parties (Stellantis à Poissy, Carrefour et Altarea à Massy, la Ville de Paris pour le Parc) de s’engager de façon concrète. C’est par exemple lors du premier Conseil de Paris en 2027 que le maire Emmanuel Grégoire pourrait soumettre au vote la vente du Parc des Princes. L’objectif est de mettre le projet sur les rails en trois mois. Les deux autres sites ne seront pas définitivement éliminés. Ils resteront en réserve au cas où le plan A n’aboutisse pas. », conclut Le Parisien.