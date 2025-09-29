Comment les joueurs du PSG vivent les nombreuses blessures ?

Le début de saison du PSG est marqué par de nombreuses blessures. Des pépins physiques auxquels se sont habitués les joueurs du PSG.

Alors que le PSG avait été épargné par les blessures lors de l’exercice 2024-2025, en ce début de saison 2025-2026, il a vu plusieurs de ses joueurs cadres se blesser. Certains sont vite revenus alors que d’autres doivent encore patienter pour pouvoir rejouer sous le maillot des champions d’Europe. Samedi soir, lors de la victoire contre Auxerre en Ligue 1 (2-0), le PSG a encore perdu deux joueurs, Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia. RMC Sport indique que dans le vestiaire du club de la capitale, la précaution est de mise.

Désiré Doué ne veut pas précipiter son retour

Touché au mollet avec l’équipe de France, Désiré Doué reste encore aujourd’hui écarté des terrains. L’attaquant s’est vu fixer une période d’indisponibilité par le staff parisien d’environ quatre semaines. En coulisses, le joueur de 20 ans veille à ce que cette durée soit bien respectée. Une vigilance accrue, valable pour l’ensemble de l’effectif parisien, conscient que les matchs à venir ne sont pas tous décisifs, avance le média sportif. « Chez certains joueurs, ces pépins physiques sont même vécus comme un mal pour un bien. La raison ? Se blesser maintenant permet à certains joueurs de revenir tranquillement, sans le moindre stress. Mais aussi d’allier convalescence et mini-préparation dans la foulée. Ces joueurs touchés ressentent encore le besoin de travailler le « foncier » alors qu’ils n’ont eu que six entraînements avant la Supercoupe d’Europe à Udine. » De son côté, Ousmane Dembélé va poursuivre sa rééducation au Qatar. Il doit arriver sur place ce lundi, indique RMC Sport. Un protocole de soins va être mis en place et il pourra profiter des infrastructures sur place. Il en profitera aussi pour présenter rapidement son Ballon d’or aux propriétaires du PSG. Ce passage par le Qatar n’est pas lié à un souci dans son processus de reprise, conclut le média sportif.







