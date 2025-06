Comment Luis Enrique va gérer le temps de jeu des titis lors de cette Coupe du monde des clubs ?

Pour cette Coupe du monde des clubs, Luis Enrique a convoqué quatre titis du PSG. Lors de cette compétition, Luis Enrique devrait leur donner du temps de jeu.

Le PSG termine sa saison 2024-2025 avec la Coupe du monde des clubs. Dimanche soir, le club de la capitale n’a fait qu’une bouchée de l’Atlético de Madrid lors de la première journée de la phase de poules de la compétition (4-0). Lors de cette rencontre, trois titis ont joué, Senny Mayulu, Warren Zaïre-Emery et Ibrahim Mbaye. Le premier cité a même marqué. Selon RMC Sport, Luis Enrique devrait continuer de faire confiance aux titis lors de cette Coupe du monde des clubs.

Le PSG croit énormément en Mayulu

« Tout au long de la compétition aux États-Unis, le coach parisien a d’ailleurs prévu de donner des minutes aux titis parisiens qui ont fait le voyage. Avant de traverser l’Atlantique, il les a incorporés au groupe professionnel depuis plusieurs mois dans les Yvelines, pour les habituer à l’exigence du haut niveau », indique le média sportif. Ce dernier explique que Senny Mayulu peut viser désormais une place dans la rotation. Luis Enrique, qui adore le milieu de terrain, va continuer à lui donner du temps de jeu, assure RMC Sport. « Tout le staff est sous le charme. Luis Campos, le conseiller sportif du club, également. » Fabrice Hawkins indique que le PSG ne recrutera pas dans son secteur, de jeu, à part s’il y a un départ, afin de ne pas lui mettre de nouveaux concurrents dans les pattes cet été, pour favoriser sa progression. En interne, on croit énormément en lui. Mayulu est notamment apprécié pour sa personnalité et sa polyvalence.

Mbaye et Kamara appréciés en interne

En ce qui concerne Warren Zaïre-Emery, après une période plus discrète, il revient en forme avec le PSG, estime RMC Sport. Le club parisien compte énormément sur lui. La montée en puissance de Fabian Ruiz et ses performances moins reluisantes ont entraîné son déclassement ces derniers mois, mais Luis Enrique compte toujours sur lui pour apporter de la concurrence dans l’entrejeu. Sa baisse de régime n’a d’ailleurs suscité aucune inquiétude au PSG, où tout le monde décrit un joueur volontaire et travailleur aux entraînements, indique Fabrice Hawkins. Pour Ibrahim Mbaye, Luis Enrique se montre patient et indulgent avec lui. « Il croit en son talent, comme l’ensemble de son staff. C’est d’ailleurs le seul titi avec un profil offensif qui a été convoqué pour la Coupe du monde des clubs. » En interne, on est persuadé que l’attaquant possède un potentiel élevé. Enfin, Noham Kamara. Le défenseur central, qui a joué deux matches avec les pros en fin de saison de Ligue 1, est fortement apprécié par Luis Enrique. « Après l’avoir vu évoluer chez les jeunes, le coach ibère a milité personnellement pour que le natif de Meaux (Seine-et-Marne) intègre le groupe d’entraînement des pros. » Sa présence outre-Atlantique doit lui permettre de continuer à apprendre et progresser. Avec Marquinhos, Pacho, Beraldo ou Lucas Hernandez, le défenseur de 18 ans, sous contrat jusqu’en 2027, est bien entouré pour se développer. La direction parisienne le tient en haute estime et apprécie notamment son état d’esprit, conclut RMC Sport.