Comment Ousmane Dembélé enflamme la presse catalane

La presse espagnole a pour habitude de s’enflammer pour peu. Ousmane Dembélé en a-t-il conscience ? Quoi qu’il en soit, l’attaquant du PSG a fait réagir du côté de la Catalogne ces dernières heures.

Depuis son départ du FC Barcelone et la double confrontation avec le PSG en quart de finale de Ligue des Champions la saison passée, Ousmane Dembélé entretient une relation qui n’a cessée de se dégrader avec son ancien club. Ces dernières heures, un nouvel épisode de l’histoire entre le club catalan et l’attaquant français s’est écrit. En effet, les plus observateurs ont pu constater un changement de photo de profil sur le compte Instagram d’Ousmane Dembélé. Ce dernier a opté pour un cliché de lui accompagné de Gavi, sous les couleurs du FC Barcelone, à l’entraînement. Rapidement, la presse espagnole s’est prêtée aux interprétations, laissant penser que le Paris Saint-Germain pourrait tenter une approche pour le milieu de terrain espagnol sur le marché des transferts. Après sa rupture complète du ligament croisé du genou droit en novembre 2023, à 20 ans, Gavi joue moins cette saison sous les ordres d’Hansi Flick, comptant ainsi en 2024 / 2025, 26 apparitions toutes compétitions dont seulement 12 titularisations.

Image : Instagram @odembele7

Un temps de jeu réduit qui peut s’expliquer en partie par un retour de blessure, mais aussi une forte concurrence au milieu avec Pedri, Frenkie De Jong, Dani Olmo ou Fermin Lopez.Le doute existe donc autour de l’avenir de Gavi au FC Barcelone, malgré une prolongation en janvier dernier jusqu’en 2030. A propos de son joueur, Hansi Flick, coach du Barça a déclaré récemment : « Je parle avec tous les joueurs, y compris Gavi. Il est revenu d’une blessure très grave et traverse actuellement la deuxième période la plus difficile, mais il fait partie des meilleurs et se porte très bien. Il jouera de nombreuses années dans ce club incroyable et sera l’une de ses stars. Il progressera et son attitude est irréprochable. Et il participera à la Coupe du monde 2026, c’est sûr« . Pour rappel, en octobre 2021, Gavi a fait ses premiers pas dans la cours des grands avec La Roja sous les ordres de … Luis Enrique.