Comolli : « J’ai toujours eu un excellent rapport avec le PSG »

Cet été, le PSG a longuement discuté avec la Juventus Turin au sujet de Randal Kolo Muani. Finalement, aucun accord n’a été trouvé. Damien Comolli, le directeur général de la Juve, explique avoir toujours eu un excellent rapport avec le PSG.

Prêté par le PSG lors de la deuxième partie de saison 2024-2025 à la Juventus Turin, Randal Kolo Muani souhaitait poursuivre sa carrière en Italie. Mais malgré de très longues discussions, les deux clubs n’ont jamais réussi à se mettre d’accord sur les modalités du retour de l’international français à la Juve. En toute fin de mercato, l’ancien Nantais a finalement été prêté sans option d’achat à Tottenham.

A voir aussi : Damien Comolli (Juventus) très vague sur le dossier Randal Kolo Muani







« Des tensions avec le PSG pour Kolo Muani ? C’est faux »

Lors de la conférence de presse de présentation de Loïs Openda et Edon Zhegrova à la Juventus Turin, Damien Comolli, le directeur général du club italien, a été questionné sur le dossier Randal Kolo Muani. Et il a réfuté toutes tensions entre la Juventus Turin et le PSG. « J’ai lu avec étonnement certains articles sur des discussions que j’aurais eues avec le président du PSG. Ce sont des rumeurs absolument fausses, ce sont des mensonges. J’ai toujours été un grand supporter des grands clubs, avec lesquels j’ai toujours eu d’excellentes relations, et il en va de même avec le PSG« , indique le dirigeant turinois dans des propos relayés par L’Equipe.