Damien Comolli

Comolli : « J’ai toujours eu un excellent rapport avec le PSG »

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas11 septembre 2025

Cet été, le PSG a longuement discuté avec la Juventus Turin au sujet de Randal Kolo Muani. Finalement, aucun accord n’a été trouvé. Damien Comolli, le directeur général de la Juve, explique avoir toujours eu un excellent rapport avec le PSG.

Prêté par le PSG lors de la deuxième partie de saison 2024-2025 à la Juventus Turin, Randal Kolo Muani souhaitait poursuivre sa carrière en Italie. Mais malgré de très longues discussions, les deux clubs n’ont jamais réussi à se mettre d’accord sur les modalités du retour de l’international français à la Juve. En toute fin de mercato, l’ancien Nantais a finalement été prêté sans option d’achat à Tottenham

A voir aussi : Damien Comolli (Juventus) très vague sur le dossier Randal Kolo Muani

Damien Comolli (Juventus) très vague sur le dossier Randal Kolo Muani
canalsupporters.com



« Des tensions avec le PSG pour Kolo Muani ? C’est faux »

Lors de la conférence de presse de présentation de Loïs Openda et Edon Zhegrova à la Juventus Turin, Damien Comolli, le directeur général du club italien, a été questionné sur le dossier Randal Kolo Muani. Et il a réfuté toutes tensions entre la Juventus Turin et le PSG. « J’ai lu avec étonnement certains articles sur des discussions que j’aurais eues avec le président du PSG. Ce sont des rumeurs absolument fausses, ce sont des mensonges. J’ai toujours été un grand supporter des grands clubs, avec lesquels j’ai toujours eu d’excellentes relations, et il en va de même avec le PSG« , indique le dirigeant turinois dans des propos relayés par L’Equipe.

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas11 septembre 2025

Articles similaires

Féminines psg

Victoire sur tapis vert pour les Féminines du PSG contre Lens ?

11 septembre 2025
Rafel pol

Luis Enrique remplacé par Rafel Pol sur le banc contre Lens ?

11 septembre 2025
Kays Ruiz-Atil

Ruiz-Atil : « Mon seul regret, c’est de ne pas avoir prolongé avec le PSG »

11 septembre 2025
Luis enrique

Luis Enrique a reçu le Onze d’Or du meilleur entraîneur

11 septembre 2025
Bouton retour en haut de la page