Conférence de presse de Luis Enrique, entraînement… le Media Day UEFA à J-10 de PSG / Arsenal

Ce mercredi, un Media Day UEFA est organisé au Campus de Poissy. Au programme : une conférence de presse de Luis Enrique à 16h, puis un entraînement ouvert intégralement aux médias à partir de 17 heures.

J-10 avant la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, programmée à Budapest. Sans match d’ici au 30 mai, date de cette finale, l’équipe de Luis Enrique peut sereinement se préparer à cette échéance importante. Et à dix jours de cette rencontre, un Media Day UEFA est organisé ce mercredi après-midi au Campus PSG.

Au programme : une conférence de presse de Luis Enrique prévue à 16h puis une séance d’entraînement intégralement ouverte aux médias à partir de 17h. Ensuite, une zone mixte aura lieu à 18h15 au cours de laquelle plusieurs joueurs parisiens répondront aux questions des médias. Un événement à suivre ici et via le lien ci-dessous à partir de 15h55.