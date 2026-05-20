Psg arsenal

Conférence de presse de Luis Enrique, entraînement… le Media Day UEFA à J-10 de PSG / Arsenal

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum20 mai 2026

Ce mercredi, un Media Day UEFA est organisé au Campus de Poissy. Au programme : une conférence de presse de Luis Enrique à 16h, puis un entraînement ouvert intégralement aux médias à partir de 17 heures.

J-10 avant la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, programmée à Budapest. Sans match d’ici au 30 mai, date de cette finale, l’équipe de Luis Enrique peut sereinement se préparer à cette échéance importante. Et à dix jours de cette rencontre, un Media Day UEFA est organisé ce mercredi après-midi au Campus PSG.

Au programme : une conférence de presse de Luis Enrique prévue à 16h puis une séance d’entraînement intégralement ouverte aux médias à partir de 17h. Ensuite, une zone mixte aura lieu à 18h15 au cours de laquelle plusieurs joueurs parisiens répondront aux questions des médias. Un événement à suivre ici et via le lien ci-dessous à partir de 15h55.

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum20 mai 2026

Articles similaires

Luis Enrique

Luis Enrique : « Nous sommes mieux préparés que l’année dernière »

20 mai 2026
Maillot Fourth PSG 2026

Premiers détails sur le maillot Fourth 2026-2027 du PSG

20 mai 2026
Mbaye

Ibrahim Mbaye : « C’est ma vie le PSG, j’aime trop le PSG »

20 mai 2026
Vitinha Neves Nuno Mendes

Le programme des joueurs portugais du PSG après la finale de la Ligue des champions

20 mai 2026
Bouton retour en haut de la page