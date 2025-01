Un divorce qui dure dans le temps entre le PSG et Kylian Mbappé. Après les conclusions rendues par la LFP, le club de la capitale continue de batailler afin de prouver qu’il est dans son bon droit, jusqu’aux instances européennes.

Au cours de l’automne dernier, à deux reprises, la LFP a rendu comme verdict dans le conflit opposant le PSG à Kylian Mbappé, le versement du montant dû de la part du club de la capitale à son ancien joueur. Une somme correspondantes à des primes et salaires non versés (55,4 millions d’euros). Cependant, malgré les deux décisions en faveur du capitaine de L’Equipe de France rendues le 11 septembre dernier par la commission juridique de la LFP puis le 25 octobre dernier en appel par la commission paritaire de la LFP, le PSG n’a toujours pas réglé la somme en question. Toutefois, malgré ce manquement du Paris Saint-Germain, aucune sanction n’a été prononcée à ce jour par le LFP, car, selon L’Equipe, le club de la capitale a saisi « le tribunal judiciaire de Paris pour contester le pouvoir de la Ligue sur un différend salarial« . De son côté, le clan Mbappé a saisi la commission supérieure d’appel de la FFF afin de voir le PSG sanctionné. Si le conflit avait une résonnance nationale jusqu’ici, ce dernier pourrait rapidement devenir international, et obliger le Paris Saint-Germain a rendre des comptes devant l’UEFA.

En effet, selon règlement de a plus haute instance du football européen, l’article 82 stipule « qu’au 15 juillet, au 15 octobre et au 15 janvier de la saison de licence, le bénéficiaire de la licence ne doit avoir aucun arriéré de paiement (…) envers son personnel (…) résultant d’obligations contractuelles ou légales dû au plus tard le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre, respectivement« . De plus, toujours selon le même règlement : « Le bénéficiaire de la licence doit préparer et soumettre, dans le délai et sous la forme communiqués par l’UEFA, une déclaration confirmant le total des dettes envers le personnel, ainsi que l’absence ou l’existence d’arriérés de paiement. Chaque bénéficiaire de la licence doit déclarer qu’il n’a aucun arriéré de paiement au 15 juillet et au 15 octobre. Si un bénéficiaire de la licence a des arriérés de paiement au 15 juillet ou au 15 octobre, s’il a des dettes différées au 15 octobre ou si l’ICFC (instance de contrôle financier des clubs) le demande, il doit aussi déclarer qu’il n’a aucun arriéré de paiement au 15 janvier« . Selon L’Equipe, c’est la sérénité qui plane du côté du club de la capitale qui estime que « le PSG communiquera, comme chaque trimestre, à l’UEFA les informations demandées d’ici le 15 janvier, comme tous les clubs« . Reste à savoir à quel point les postes de membre du comité exécutif de l’UEFA et président de l’ECA de Nasser Al-Khelaïfi peuvent influer sur ce dossier.