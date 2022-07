Contacts continus entre le PSG et l’Inter pour Skriniar

Hier soir, le PSG a officialisé sa première recrue de l’été en la personne de Vitinha. Une première qui devrait en appeler beaucoup d’autres. Les dirigeants parisiens aimeraient recruter d’autres milieux, des attaquants mais également des défenseurs. Pour ce poste, la priorité se nomme Milan Skriniar. L’international slovaque (27 ans) n’a plus qu’un an de contrat et serait l’un des joueurs que devrait sacrifier le club milanais pour renflouer ses comptes. Depuis plusieurs semaines, le PSG et l’Inter discutent pour trouver un accord sur le transfert de Skriniar.

Le PSG voudrait inclure un joueur mais…

Les discussions butent sur le montant du transfert. L’Inter voudrait récupérer 70 millions d’euros alors que le PSG ne voudrait payer plus de 60 millions d’euros. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, les contacts sont continus entre les deux clubs afin de trouver un accord. Selon le journaliste spécialiste du mercato, les Rouge & Bleu aurait aimé inclure un joueur dans la transaction afin de faire baisser la note. Une requête refusée par le vice-champion d’Italie. Di Marzio conclut en indiquant que la vente de Milan Skriniar permettra au Nerazzurri de poursuivre leur mercato.