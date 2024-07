Opposé à la Colombie ce mardi soir, le Brésil a une nouvelle fois déçu avec un match nul (1-1) et termine deuxième de son groupe. Les Brésiliens affronteront l’Uruguay en quarts de finale.

Après sa large victoire face au Paraguay (4-1) au match précédent, le Brésil affrontait la Colombie pour la première place du groupe. Mais, les Brésiliens ont une nouvelle fois déçu avec un match nul concédé et termine donc à la deuxième place du groupe avec 5 points (1 victoire et 2 nuls). Titulaire, Marquinhos a disputé l’intégralité de la rencontre tandis que Lucas Beraldo est resté sur le banc.

Marquinhos : « Il faut être honnête envers nous-mêmes »

Pourtant, la Seleção brasileira avait bien débuté la rencontre avec l’ouverture du score de Raphinha sur un magnifique coup-franc (1-0, 12′). Si James Rodriguez a tenté de trouver la faille sur quelques coup francs (7′, 34′), la Colombie a finalement été récompensée de sa domination juste avant la pause grâce à une égalisation du latéral droit, Daniel Muño (1-1, 45’+2), sur une passe de Jhon Cordoba. En seconde période, l’attaquant colombien, Rafael Borre, a raté une grosse opportunité d’offrir la victoire aux Cafeteros (84′). Avec ce résultat nul (1-1), le Brésil termine à la deuxième place du groupe et affrontera en quarts de finale l’Uruguay de Manuel Ugarte, auteur d’un sans-faute en phase de groupes. Le sélectionneur, Dorival Jr, devra se passer de Vinicius Jr, qui sera suspendu après avoir obtenu un deuxième carton jaune depuis le début de la compétition, suite à un geste d’humeur sur James Rodriguez en début de rencontre (7′).

Titulaire, Marquinhos a été en difficulté dans cette rencontre à l’image de l’ensemble de ses coéquipiers. S’il a réussi à se montrer performant dans les duels au sol (6/6), le capitaine du PSG a perdu 10 ballons dans cette rencontre et a manqué de précision dans ses passes (83% de passes réussies), lui pourtant si adroit dans cet exercice. Dans le média Globo, le défenseur de 30 ans obtient la note de 5/10 : « Il aurait pu laisser moins d’espace à Cordoba sur le but. En fin de match, il a laissé de l’espace derrière Borré à deux reprises. »

Après la rencontre, Marquinhos a tiré la sonnette d’alarme sur le jeu pratiqué par sa formation, dans des propos traduits par Foot Mercato : « Il y avait un manque de contrôle du jeu de notre part, nous n’étions pas capables de beaucoup garder le ballon. Parfois, nous sommes même restés immobiles et nous avons très peu progressé dans le camp adverse. Nous avons beaucoup joué le ballon dans notre terrain et avons eu du mal à casser les lignes. Il faut être honnête avec nous-mêmes. Nous affrontons l’équipe colombienne, qui vit un très bon moment d’invincibilité (26 matches sans défaite). Je pense que nous avons beaucoup de choses à travailler et nous essayons d’accélérer ce processus de plus en plus. Il faut être honnête avec nous-mêmes. Nous devons grandir et nous améliorer, surtout dans ces grands matchs où nous devons faire beaucoup plus, contrôler davantage le jeu et savoir utiliser notre force, avoir le ballon, travailler d’un côté à l’autre, utiliser les espaces quand nous pouvons. Plusieurs fois, nous avons fini par accélérer le jeu à un moment où nous n’en avions pas besoin et nous avons perdu le contrôle du jeu. » Le Brésil devra donc hausser son niveau face à une équipe d’Uruguay en très grande forme sous les ordres de Marcelo Bielsa dans la compétition (3 victoires, 9 buts inscrits).

Le XI du Brésil : Alisson – Danilo (c), Militão, Marquinhos, Wendell (Endrick, 86′) – Guimarães (Douglas Luiz, 86′), J.Gomes (Ederson, 73′) – Raphinha, Paqueta (A.Pereira, 46′), Vinicius Jr – Rodrygo (Savinho, 73′)

Le classement du groupe D

Colombie – 7 pts (+4) Brésil – 5 pts (+3) Costa Rica – 4 pts (-2) Paraguay – 0 pt (-5)

Les quarts de finale de la Copa America