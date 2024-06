Opposé au Costa Rica dans la nuit de lundi à mardi, le Brésil de Marquinhos et Lucas Beraldo a concédé un triste match nul (0-0) pour son entrée en lice en Copa America.

Le Brésil déçoit pour son entrée en lice dans cette Copa America 2024. Alors que tous les favoris de la compétition ont pour l’instant répondu présents, la Seleção brasileira voulait faire de même ce lundi soir face au Costa Rica. Mais, sous le regard de Neymar Jr, les hommes de Dorival ont concédé un triste match nul (0-0).

À lire aussi : L’Uruguay de Manuel Ugarte s’impose pour son entrée en lice en Copa America

Un but refusé pour Marquinhos

Pourtant dominateur avec 19 tirs (3 cadrés), le Brésil n’a pas su se montrer efficace dans le dernier geste. Titulaire, Marquinhos pensait délivrer sa sélection mais son but a été signalé en position de hors-jeu après consultation de la VAR (30′). En seconde période, Lucas Paqueta a trouvé le poteau avant que le portier du Costa Rica détourne quelques tentatives dans le dernier quart d’heure. Avec ce résultat nul, le Brésil occupe la deuxième place du groupe D, derrière la Colombie victorieuse du Paraguay (2-1). Pour son prochain match, le Brésil affrontera le Paraguay le samedi 29 juin.

Titulaire, Marquinhos a disputé l’intégralité du match. Face à une faible équipe du Costa Rica, le défenseur du PSG s’est montré impeccable dans ses duels au sol (4/4 remportés) mais un peu moins au niveau aérien (1/3 remportés). Dans la large domination des Brésiliens, le défenseur central de 30 ans a été le premier relanceur de sa formation avec 100 ballons touchés dans la rencontre (99% de passes réussies) et s’est montré performant dans son jeu long (12 passes sur 13 réussies). Il aurait pu ponctuer sa belle performance d’un but, mais celui-ci a été refusé pour une position de hors-jeu. Après la rencontre, Marquinhos a réagi à ce résultat nul, dans des propos rapportés par UOL Esporte : « Nous voulions gagner, mais nous savions que le plan de jeu serait le suivant : ils attendaient une erreur pour contre-attaquer (…) Sur le plan offensif, nous avons pu créer et faire circuler le ballon d’un côté à l’autre, mais le terrain est petit et rend les choses difficiles sur le plan offensif. C’est à nous de créer des alternatives afin d’avoir plus d’occasions nettes et de marquer des buts (…) Les résultats sont très importants dans cette compétition. Les points que nous perdons maintenant peuvent compliquer les choses. » De son côté, Lucas Beraldo est resté sur le banc. Le défenseur du Real Madrid, Eder Militão, lui a été préféré pour accompagner Marquinhos en charnière centrale.

Le XI du Brésil : Alisson – Danilo (c), Militao, Marquinhos, Arana – B.Guimaraes, J.Gomes (Martinelli, 83′) – Raphinha (Savinho, 70′), Paqueta, Rodrygo – Vinicius (Endrick, 71′)

Classement groupe D