Après sa défaite face à la Colombie en demi-finales, l’Uruguay est venue à bout du Canada (2-2, t.a.b 4-3) pour terminer cette Copa America à la troisième place.

Après avoir vu son rêve de soulever une 16e Copa America prendre fin en milieu de semaine, suite à la défaite face à la Colombie (0-1) en demi-finales, l’Uruguay disputait un match pour l’honneur cette nuit face au Canada, l’autre demi-finaliste battu. Et dans un match à rebondissements, la Celeste est parvenue à remporter la petite finale et termine à la troisième place de cette Copa America 2024.

Seulement une mi-temps pour Manuel Ugarte

Rapidement, Rodrigo Bentancur avait ouvert le score pour les Uruguayens sur corner (1-0, 8′). Mais les Rouge et Blanc ont rapidement réagi par l’intermédiaire d’Ismaël Koné, auteur d’un geste acrobatique (1-1, 22′). En seconde période, le Lillois, Jonathan David, pensait offrir la victoire à sa sélection (2-1, 80′) avec une réalisation à dix minutes du terme de la rencontre. Mais cette petite finale s’est finalement décidée au tir aux buts suite à l’égalisation de Luis Suarez dans les ultimes secondes (2-2, 90’+2). L’Uruguay a été plus forte dans cet exercice en convertissant toutes ses tentatives et s’impose suite à une panenka d’Alphonso Davis qui a touché la transversale. Avec ce succès aux tirs au but (2-2, t.a.b 4-3), l’Uruguay termine cette Copa America sur une note positive.

Titulaire indiscutable sous les ordres de Marcelo Bielsa, Manuel Ugarte avait jusqu’alors disputé l’intégralité des matches dans cette compétition. Mais cette fois-ci, le milieu du PSG est sorti à la pause par précaution, en raison d’un petit soucis à un genou. En 45 minutes, le numéro 4 des Rouge & Bleu a touché un total de 24 ballons et réussi 91% de ses passes (10/11). Au niveau des duels, il en a remporté 50% (2/4). Le joueur de 23 ans a livré un match sobre, comme l’explique le quotidien El Observador. « Il a été titularisé en tant que milieu de terrain central et il a régulé le jeu de son équipe. » Désormais, Manuel Ugarte devra mettre au clair son avenir, lui qui est pisté par Manchester United.

Le XI de l’Uruguay : Rochet – Nandez, Gimenez (c), Caceres, Viña (Olaza, 66′)- Valverde, Ugarte (De Arrascaeta, 46′), Bentancur – Pellistri (B.Rodriguez, 61′), Nuñez (L.Suarez, 46′), M.Araujo (C.Olivera, 61′)