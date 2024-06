Opposé à la Bolivie ce jeudi soir, l’Uruguay de Manuel Ugarte s’est largement imposé 5-0 et fait un très grand pas vers une qualification pour les quarts de finale de la Copa America.

Après une victoire face au Panama (3-1) pour son entrée en lice dans cette Copa America 2024, l’Uruguay était opposé à la Bolivie dans la nuit de jeudi à vendredi, au MetLife Stadium (New Jersey, Etats-Unis). Titulaire, le milieu du PSG, Manuel Ugarte, a participé à la large victoire de sa sélection sur le score de 5-0. Facundo Pellistri (8′) et Darwin Nuñez (21′) avaient marqué les deux premiers buts en première période. Il a fallu attendre le dernier quart d’heure de la rencontre pour que la Celeste aggrave la marque par Maximiliano Araujo (77′), le capitaine Federico Valverde (81′) et Rodrigo Bentancur (89′).

Avec six points, les hommes de Marcelo Bielsa sont en tête du groupe, devant les Etats-Unis qui se sont inclinés face au Panama (1-2) après avoir joué en infériorité numéro après 18 minutes de jeu suite à l’expulsion de Timothy Weah. Une victoire qui permet à l’Uruguay de faire un très grand pas vers les quarts de finale de cette 48e édition de la Copa America. Avec six points au compteur, un simple match nul face aux U.S.A assurerait officiellement une place pour la suite de la compétition. Même avec une défaite, le recordman de la compétition (15 trophées à égalité avec l’Argentine) a des grandes chances de se qualifier grâce à sa meilleure différence de buts par rapport au Panama (+7 contre -1), qui affronte la Bolivie.

Une prestation solide de Manuel Ugarte

Titulaire, Manuel Ugarte a disputé l’intégralité du match et était associé à Federico Valverde dans un milieu à deux. En 90 minutes, le milieu de 23 ans a touché 75 ballons (12 perdus) dans la large domination de son équipe pour un total de 91% de passes réussies (43/47). Comme à son habitude, il s’est montré efficace à la récupération avec 10 tacles et a disputé de nombreux duels (10/17 remportés). Une belle partition qui lui a valu la note de 7/10 dans le quotidien uruguayen El Observador. « Le milieu de terrain du PSG a été déployé à droite dans un double pivot avec Valverde, ce qui signifie qu’il avait moins d’espace à couvrir et plus de liberté pour se projeter vers le haut du terrain. De plus, au vu du déroulement de la première mi-temps, il a toujours joué vers l’avant. Ils a eu de l’espace pour progresser sur le terrain et pour tenter une frappe de l’extérieur de la surface après 14 minutes. » Pour son prochain match, l’Uruguay affrontera les Etats-Unis le mardi 2 juillet.

Le XI de l’Uruguay : Rochet – Nandez, R.Araujo, M.Olivera, Viña (Olaza, 83′) – Ugarte, Valverde (c) (Bentacur, 86′) – Pellistri (C.Olivera, 86′), De La Cruz (De Arrascaeta, 89′), M.Araujo – Nuñez

Classement groupe C

Uruguay – 6 pts (+7)

Etats-Unis – 3 pts (+1)

Panama – 3 pts (-1)

Bolivie – 0 pt (-7)