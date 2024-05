Pour la 107e édition de la Coupe de France, la finale offerte opposera le PSG à l’Olympique Lyonnais ce samedi (21h sur BeIN Sports & France 2). En pleine préparation de la rencontre, Corentin Tolisso a livré ses impressions à trois jours du choc.

Le PSG et l’Olympique Lyonnais s’apprêtent à s’affronter pour la troisième fois de la saison après l’aller et le retour en Ligue 1. Les deux rencontres s’étant soldées par des victoires du club de la capitale (1-4 ; 4-1), les hommes de Pierre Sage tenteront d’inverser la tendance à l’occasion de la finale de Coupe de France et ainsi confirmer leur regain de forme qui leur a permis d’accrocher une place européenne par le biais du championnat. Pour cela, Corentin Tolisso et ses coéquipiers pourraient s’appuyer sur une forme étincelante en 2024 avec 17 victoires, 1 match nul et 4 défaites. En marge de l’entraînement de ce mardi, le milieu de terrain français a livré ses impressions : « Non cette dynamique ne fait pas de nous le favori, Paris est largement favori. Après, on n’y va pas en claquettes, on veut vraiment gagner. On est des outsiders, mais on est des outsiders qui ont faim et qui veulent vraiment tout faire pour gagner. Comme je le disais avant la demi-finale face à Valenciennes, vis-à-vis de nos supporters on se devait d’aller en finale de Coupe de France. Mais aujourd’hui, il faut aussi pour nos supporters qu’on gagne cette finale de Coupe de France. Ca fait un moment que l’OL n’a pas gagné de trophées, donc leur apporter ce trophée après cette saison, qui au final se finit très bien en championnat, mais ça serait vraiment l’apothéose de gagner. Ca serait vraiment une saison plus qu’exceptionnelle si on arrivait à le faire« .

Le champion du monde 2018 a ensuite été interrogé sur la façon d’aborder la rencontre pour le PSG qui arrivera au Stade Pierre-Mauroy dans la peau du favori : « J’espère qu’ils vont nous prendre au sérieux. Nous on est déterminés à gagner, mais c’est le Paris Saint-Germain. Ils ont vraiment des joueurs exceptionnels, des joueurs de haut niveau et ce genre de joueurs ne sous-estime pas l’adversaire, c’est une certitude, j’en suis sûr. Donc ils vont nous attendre de pied ferme et ils savent qu’on est une bonne équipe, ils savent que dans la deuxième partie du championnat on est la première ou deuxième équipe … la première équipe. Donc voilà, même s’ils nous ont battus 4-1 chez eux il y a peu de temps, là ça sera vraiment un autre match« , a déclaré Corentin Tolisso.