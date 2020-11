Benoît Costil a été l’homme du match côté rennais contre le PSG. Il a grandement participé au match nul de Bordeaux au Parc des Princes contre les Rouge & Bleu ce soir (2-2) avec pas moins de sept arrêts. Au micro de Canal Plus, le portier bordelais a tenu à saluer l’état d’esprit de ses coéquipiers. “Un exploit ? Je ne sais pas. À la base, on sait que c’est difficile pour nous et pour toutes les autres équipes de venir ici. Maintenant, si on regarde le match d’aujourd’hui, on a concédé des occasions en première et aussi en deuxième mais on en a eu également. Même si on aurait pu gagner, je crois qu’à un moment donné il faut se contenter de ce point. On s’est arrachés, on s’est tous accrochés . Ça a été dans la continuité du match contre Rennes dans l‘état d’esprit. Il faut qu’on arrive à cultiver ça. C’est important parce que l’on n’a pas beaucoup de marge. C’est un championnat qui est serré. Nous, il faut que l’on se relance et ça passe par un état d’esprit comme à Rennes ou comme ce soir.“