Marco Asensio, qui réalise un très bon début de saison avec le PSG, est sorti sur blessure avec l’Espagne ce jour. Un coup dur à venir pour l’ancien madrilène ?

Libre de tout contrat avec le Real Madrid, Marco Asensio a rejoint le PSG cet été. Un mouvement qui en a surpris plus d’un à l’époque. Reste que l’international espagnol se place comme l’une des très bonnes surprises de ce début de saison côté rouge et bleu. Avec 2 buts et une passe décisive en trois apparitions, il fait preuve d’une efficacité notable. De quoi parfaitement débuter son aventure en terre parisienne.

🚨 Marco Asensio est sorti à la 42e minute et est directement rentré au vestiaire. Le joueur semble s’être blessé… 🤕🇪🇸 pic.twitter.com/LOs3Wtqdk7 — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 8, 2023

Marco Asensio passeur, mais blessé

Très logiquement, Marco Asensio a donc été appelé avec sa sélection lors de la trêve internationale de septembre. Malheureusement, titularisé contre la Géorgie ce jour en marge des qualifications à l’Euro 2024, le gaucher n’a eu d’autres choix que de jeter l’éponge juste avant la pause. Touché, il a cédé sa place au jeune Lamine Yamal. Celui-ci est devenu, par la même, le plus jeune joueur, et le plus jeune buteur, espagnol de l’Histoire (16 ans et 57 jours). In fine, la Roja s’est imposée sur le large score de 1-7. Marco Asensio et Fabian Ruiz ont, tous deux, délivré une passe décisive.

Plus d’informations concernant cette blessure de Marco Asensio nous seront communiquées dans les prochaines heures.