Coupe de France – Kevin Trapp sous le charme du PSG

Une semaine après la victoire du PSG en Ligue 1, le Paris FC rejoue au Parc des Princes, cette fois-ci en Coupe de France. Un nouveau match particulier pour Kevin Trapp.

PSG / Paris FC, acte 2. Après la victoire du PSG contre son voisin dimanche dernier en clôture de la 17e journée de Ligue 1 (2-1), les deux clubs se retrouvent demain soir (21h10, beIN SPORTS 1, France 3), toujours au Parc des Princes, dans le cadre des 16es de finale de Coupe de France. Titulaire dans les buts du PFC dimanche, Kevin Trapp pourrait affronter à nouveau son ancienne équipe demain soir. Dans une interview accordée à Téléfoot, le gardien allemand a évoqué ce premier match face au PSG, les retrouvailles demain, le PSG 2025…

Les retrouvailles avec le PSG

« C’était la première fois que je jouais contre une équipe où j’ai joué avant. Dans ma carrière, ce n’était jamais arrivé. Ça m’a fait plaisir de jouer contre le PSG, car j’ai passé un très bon moment au PSG. J’ai beaucoup progressé, appris et grandi dans ce club. Mais quand j’étais sur le terrain, tout a été oublié. »

La recette pour battre le PSG

« On a vu ce que l’on a fait dimanche dernier. Ça doit être notre base. Il faut être concentré, focalisé sur notre travail, ne jamais lâcher. Et si on fait ça, je pense que l’on est capable de leur faire mal aussi. On a aussi beaucoup de qualité dans notre équipe. »

Un joueur qui m’impressionne au PSG ?

« Il n’y a pas un seul qui se sent plus important qu’un autre ou qui se croit plus grand que le club. Je pense que c’est la recette qui leur a permis de gagner la Ligue des champions. Mais bien sûr, Dembélé qui a gagné le Ballon d’Or, Vitinha qui est extraordinaire, qui est très calme avec le ballon. Après, je peux parler de tout le monde. Mais ça ne serait pas juste de parler uniquement d’un joueur en particulier. »

Lucas Chevalier

« Vu l’histoire avec Donnarumma, qui était très important au PSG pour le parcours en Ligue des champions, ça fait parler, mais je suis aussi content pour Chevalier parce que j’ai l’impression qu’il continue à travailler. Il n’a pas lâché, et le match face à Marseille ça va lui faire du bien, car il n’a pas perdu ses qualités, il faut juste un petit temps d’adaptation. »



