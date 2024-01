Coupe de France – Le PSG affrontera Brest en huitièmes

Hier soir, le PSG a validé son billet en huitièmes de finale de la Coupe de France en s’imposant contre l’US Orléans (1-4). Il affrontera le Stade Brestois, au Parc des Princes, à ce stade de la compétition.

Le PSG a bien négocié ses deux premiers matches de l’édition 2024 de la Coupe de France. Après son très large succès contre l’US Revel (0-9) en 32es de finale, les Parisiens ont été sérieux contre l’US Orléans hier soir en seizièmes de finale. Grâce à un Kylian Mbappé impliqué sur les quatre buts avec deux réalisations et deux offrandes et le premier but en pro de Senny Mayulu, le club de la capitale a facilement disposé de l’équipe de National (1-4). Les Parisiens poursuivent leur quête d’une quinzième Coupe de France dans son histoire, eux qui ne l’ont plus remporté depuis 2021.

Le PSG recevra au Parc des Princes

Lors du tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France, qui a eu lieu ce dimanche soir, le PSG a hérité du Stade Brestois. Un choc entre le premier et le troisième de Ligue 1. Une rencontre qui se déroulera le 6, le 7 ou le 8 février prochain. Un deuxième match entre les deux équipes, au Parc des Princes, après la rencontre de dimanche soir, dans le cadre du choc de la 19e journée de Ligue 1. Autre choc lors de ses huitièmes de finale, Lyon qui recevra Lille.

8es de finale de Coupe de France

Entente Feignies-Aulnoye (N2) ou Montpellier (L1) / Nice (L1)

PSG (L1) / Brest (L1)

Le Puy (N2) / Stade Lavallois (L2)

Strasbourg (L1) / Le Havre (L1)

Saint-Priest (N3) / Valenciennes (L2)

Sochaux (N) / Rennes (L1) ou Marseille (L1)

Olympique Lyonnais (L1) / Lille (L1)

FC Rouen (N) / Monaco (L1)