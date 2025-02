Coupe de France – Le PSG fortement soutenu au Mans

Ce mardi soir (21h10, France 2, BeIN Sports 1), le PSG se déplace au Mans pour le compte des huitièmes de finale de Coupe de France. Les Parisiens pourront compter sur un grand nombre de supporters.

Après avoir éliminé Lens en 32es de finale (1-1, 3 t.a.b à 4) et Espaly en 16es de finale (2-4), le PSG retrouve la Coupe de France ce mardi soir avec le déplacement au Mans en huitièmes de finale de la compétition. Pour cette rencontre contre l’équipe de National 1, Luis Enrique devra faire sans Warren Zaïre-Emery et Ibrahim Mbaye, blessés, mais également sans Marquinhos, Joao Neves et Gianluigi Donnarumma, laissés au repos. Pour se qualifier pour les quarts de finale, les joueurs parisiens pourront compter sur leurs supporters.

500 membres du CUP attendus

En effet, 1000 d’entre eux, dont 500 Ultras du Collectif Ultras Paris sont attendus dans le parcage visiteur du stade Marie-Marvingt, rapporte Bruno Salomon, journaliste spécialiste du PSG pour la radio Ici Paris Île-de-France. Cette enceinte peut accueillir jusqu’à 25 000 spectateurs. Ce soir, pour cette affiche de gala, le stade sera plein à craquer. Comme à chaque déplacement, les supporters du PSG donneront de la voix afin d’aider leur équipe à se qualifier ce mardi soir et à poursuivre la défense du titre.