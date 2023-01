Coupe de France – Les chiffres avant Châteauroux / PSG

Ce vendredi soir (21h sur beIN SPORTS 1), le PSG fera son entrée en lice en Coupe de France face à La Berrichonne de Châteauroux. Avant cette rencontre, focus sur les chiffres entre les deux formations.

Recordman de la compétition avec 14 victoires, le PSG aura pour objectif de remporter à nouveau la Coupe de France après une élimination précoce la saison passée. Et pour son entrée en lice en 32e de finale, le club parisien se déplace chez le 14e de National, La Berrichonne de Châteauroux. Et avant cette rencontre, l’historien du PSG, Michel Kollar, a partagé quelques chiffres autour de cette affiche et sur l’entrée en lice des Rouge & Bleu en Coupe de France, via le site officiel du club. Ce vendredi, les deux formations vont se rencontrer pour la 10e fois en match officiel avec un bilan en faveur des Parisiens : 6 victoires et 3 défaites. À cela s’ajoutent 9 rencontres amicales dont la dernière qui remonte à juillet 2008 (victoire 2-1 du PSG). En Coupe de France, les deux clubs se sont déjà affrontés à deux reprises pour deux succès parisiens : « 3-1 le 13 janvier 1996 au Parc des Princes en 32es de finale, puis 1-0 en finale à Saint-Denis, le 29 mai 2004. » À noter que La Berrichonne de Châteauroux est la première équipe à battre le PSG (1-2) dans son histoire lors du 9e match officiel des Rouge & Bleu le 25 octobre 1970.

🚨 | Le groupe parisien avec de nombreux titis :



🔘 El Chadaille Bitshiabu; Warren Zaïre-Emery; Ismaël Gharbi; Ayman Kari; Ilyes Housni 💎



❌ Neymar, Messi, Sanches, Nuno Mendes, Kimpembe, Donnarumma, Mbappé, Hakimi, Verratti (suspendu) sont absents #LBCPSG pic.twitter.com/ePNuj12RYd — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 5, 2023

Le PSG toujours sérieux face à une équipe de division inférieure

Ce soir, au Stade Gaston Petit, le PSG va disputer son 248e match de Coupe de France pour un bilan exceptionnel de 176 succès, 30 nuls et 41 défaites, soit une moyenne de plus de 71% de victoires. Les Parisiens restent sur 23 qualifications de suite à l’extérieur dans la doyenne des compétitions. La dernière élimination loin de leurs bases remonte au 17 avril 2013 face à l’Evian TG (1-1 a.p., 1 t.a.b. à 4). « En 52 saisons, le bilan des Rouge et Bleu est exceptionnel avec 46 qualifications à ce stade de la compétition, pour seulement 5 éliminations. » La dernière élimination en 32es de finale remonte à février 1990, soit un record en France. De plus, le club parisien se fait très rarement éliminer par une équipe de l’échelon inférieur et reste sur une série de 26 qualifications (Aubervilliers, Evian TG, Vesoul, Quevilly, Agen, Martigues, Le Mans, Angers, Locminé, Sablé, Arras, Brest, Auxerre, Wasquehal, Niort, Avranches, Sochaux, Les Herbiers, Pontivy, Villefranche, Linas-Montlhéry, Lorient, Pau, Caen, Feignies-Aulnoye et Vannes). Le dernier revers face à une équipe d’une division inférieure remonte à mars 2009 face à Rodez, club de National (1-3 a.p en 8es de finale).