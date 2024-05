À douze jours de la finale de la Coupe de France 2024 entre le PSG et l’Olympique Lyonnais, la FFF a désigné l’arbitre principal qui dirigera cette rencontre.

Vainqueur de la Ligue 1 et du Trophée des Champions, le PSG aura encore un objectif à atteindre pour confirmer son règne total en France. En effet, les Rouge & Bleu disputeront le samedi 25 mai (21h), à la Décathlon Arena Stade Pierre-Mauroy de Lille, la finale de la Coupe de France face à l’Olympique Lyonnais.

Et pour cette rencontre, la Fédération Française de Football a désigné François Letexier pour diriger cette 106e finale de Coupe de France. Il sera accompagné par Erwan Finjean et de Mehdi Rahmouni. Jérôme Brisard sera le quatrième arbitre. Enfin, le VAR a été confié à Bastien Dechepy et Yohann Rouinsard. La FFF précise aussi que « Christophe Mouysset sera arbitre assistant de réserve, une nouveauté pour cette édition. » François Letexier est considéré comme le meilleur arbitre en France cette saison, et il officiera notamment lors de l’Euro (14 juin – 14 juillet) et les Jeux Olympiques (26 juillet – 11 août) cet été. Il avait notamment été l’auteur d’une performance remarquée lors du quart de finale aller de Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City (3-3). Un bon arbitrage qui lui avait valu des bonnes critiques dans la presse européenne.

L’arbitre de 35 ans avait déjà dirigé la finale de la Coupe de France en 2021, avec une victoire 2-0 du PSG face à l’AS Monaco. En Ligue 1, il a déjà arbitré à trois reprises les Rouge & Bleu cette saison pour des victoires face au RC Lens (3-1), le LOSC (3-1) et il y a un mois déjà face à l’Olympique Lyonnais (4-1). En Coupe de France, il avait également dirigé le succès face à l’OGC Nice (3-1) en quarts de finale de la compétition.