Coupe de France : L’US Revel accueillera le PSG à Castres

Après quelques tractations c’est officiel, le 32e de finale de Coupe de France entre l’US Revel et le PSG se jouera à Castres. Les derniers détails quant à la tenue de la rencontre ont été réglés ce mercredi.

C’est le 7 janvier prochain (21h sur BeIN Sports) que le PSG se dressera face à l’US Revel (R1) afin de disputer son 32e de finale de Coupe de France. Une rencontre qui fera office d’entrée en lice pour le club de la capitale dans ce qui est la 107e édition du plus vieux trophée du football français. Pour l’occasion, le Paris Saint-Germain est désormais fixé sur le lieu du match. En effet, s’il restait quelques détails à régler, c’est désormais chose faite. C’est donc sur la pelouse du Castres Olympique, club du Top 14, que l’US Revel accueillera le PSG. En effet, l’homologation a été reçue ce mercredi après-midi : « Nous sommes heureux et fiers d’aller jouer ce match exceptionnel dans ce merveilleux stade ! L’US Revel tient à remercier la ville de Revel et la ville de Castres pour leur très belle collaboration, ainsi que le Castres Olympique de nous laisser jouer sur leur pelouse et de faire résonner le stade en rouge et noir pour l’occasion !« , a déclaré le club de l’US Revel sur ses réseaux.

Le stade verra sa capacité maximale habituelle de 12 000 places réduite et accueillera le 7 janvier prochain près de 10 000 supporters dont 539 Parisiens qui feront le déplacement.