Opposé à l’US Revel en 32e de finale de Coupe de France, le PSG devra s’attendre à affronter un adversaire qui ne lui fera aucun cadeau.

Le PSG débutera son année 2024 par deux matches de coupes. Le 3 janvier prochain, les Rouge & Bleu affronteront le Toulouse FC au Parc des Princes dans le cadre du Trophée des Champions 2023, avant de se déplacer quelques jours plus tard sur la pelouse de rugby de Castres pour affronter l’US Revel en 32e de finale de Coupe de France. Premier de son groupe en Regional 1, le club occitan prépare au mieux cet évènement de l’année comme l’a annoncé le coach, Nicolas Giné, dans l’émission de RMC Sport, « l’Intégrale Sport ».

Le PSG affrontera l’US Revel au Stade Pierre-Fabre de Castres en Coupe de France ! 🏆



Le stade accueil d’habitude l’équipe du Castres Olympique de rugby et dispose de 12 300 places. 🏟️



(@RMCsport) pic.twitter.com/L3Dg36BmTu — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 22, 2023

Un plan anti-Mbappé prévu ?

« Le problème c’est que si je fais un plan anti-Mbappé, il faut que je fasse le même pour Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi… Je pense qu’on va se focaliser sur nous et sur ce qu’on veut présenter sur ce match-là. J’ai des idées qui commencent à être arrêtées de mon côté parce que j’ai pas mal travaillé dessus. Je pense que de faire un plan anti-Mbappé serait une erreur. Avec tout le respect que j’ai pour mes joueurs, je ne pense pas que j’en ai un seul qui puisse l’arrêter. On va donc plutôt se focaliser sur un plan collectif plutôt qu’individuel. »

Veut-il affronter les stars du PSG ?

« Ce que je souhaite c’est d’avoir le onze de départ même si je sais que c’est impossible. Clairement, je veux que toutes les stars soient sur le terrain ou au moins dans l’effectif pour que la fête soit totale et qu’on puisse rivaliser une fois dans notre vie face aux stars du ballon. »

Va-t-il mettre en garde ses joueurs de faire attention à ne pas blesser un joueur du PSG ?

« Ah non sûrement pas non. Moi, je n’ai pas envie de faire un match de gala contre le Paris Saint-Germain. On sait que nos chances sont minimes mais on sait qu’il y en a une quand même, même si c’est une sur mille, il faut la prendre à 100%. Bien évidemment qu’on respecte ces joueurs, on n’est pas le genre d’équipe à mettre de mauvais coups et à vouloir blesser l’adversaire. Après, le foot reste un sport de contact. Il n’y aura aucune discussion par rapport à ça, bien au contraire il faudra être présents et agressifs dans le bon sens du terme. »

Les failles présentes dans l’équipe du PSG

« Oui, il y a des failles dans cette équipe mais on parle de failles de joueurs qui survolent la Ligue 1. Est-ce que ça sera des failles pour nous, on verra à ce moment-là. Si on va chercher le jeu au pied de Donnarumma, ça veut dire qu’on va être sur un bloc haut, donc ça aussi c’est une autre réflexion à avoir. Avec la vitesse des attaquants du PSG… Si on choisit de faire ça, il ne faudra pas se tromper. »