Coupe de France – OL / PSG : les compositions probables

Ce samedi soir (21h sur beIN SPORTS 1 et France 2), le PSG et l’OL s’affrontent dans le cadre de la finale de Coupe de France. Et Luis Enrique devrait aligner son équipe-type pour cette rencontre.

Le PSG peut conclure sa saison 2023-2024 sur un trophée. Déjà vainqueur de la Ligue 1 et du Trophée des Champions, le club parisien aura à coeur de réaliser un triplé national en remportant la quinzième Coupe de France de son histoire. Mais en face, l’Olympique Lyonnais voudra surfer sur sa forme du moment et mettre fin à sa disette de 12 années sans le moindre trophée. Et pour la dernière rencontre de la saison, Luis Enrique pourrait mettre son équipe-type.

Mbappé et Dembélé de retour dans le onze, un léger doute sur Hakimi

Les deux quotidiens – L’Equipe et Le Parisien – voient le même onze de départ. Après trois rencontres sans être utilisé, Gianluigi Donnarumma retrouvera sa place de titulaire dans les buts. Il sera protégé par une défense à quatre composée d’Achraf Hakimi et Nuno Mendes dans les couloirs défensifs. Lucas Beraldo tient la corde, devant Milan Skriniar et Danilo Pereira, pour accompagner le capitaine Marquinhos en défense centrale. Au milieu de terrain, le trio Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Fabian Ruiz devrait être reconduit. Laissés au repos lors des deux derniers matches, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé devraient retrouver le onze de départ, aux côtés de Bradley Barcola.

De son côté, RMC Sport émet un léger doute sur la participation d’Achraf Hakimi. Le latéral droit marocain n’a plus joué depuis la défaite face au TFC (1-3) le 12 mai dernier. « Le latéral droit marocain sera-t-il titulaire ? A priori oui mais la question se pose alors que lui aussi n’a plus joué depuis la défaite contre Toulouse le 12 mai et que ses relations avec Luis Enrique sont sur courant alternatif. S’il était mis de côté, Luis Enrique peut opter pour Yoram Zague (18 ans) qui a donné satisfaction dernièrement (c’est la grosse cote) », explique RMC. En défense centrale, Lucas Beraldo devrait partir avec une longueur d’avance sur Milan Skriniar.

Le XI probable du PSG (L’Equipe / Le Parisien / RMC) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Beraldo (ou Skriniar), Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Dembélé, Mbappé, Barcola

Le XI probable de l'OL : Perri – Mata (ou Maïtland-Niles), O'Brien, Caleta-Car, Tagliafico – Caqueret, Matic, Tolisso – Nuamah (ou Cherki), Lacazette (c), Benrahma

Les compositions probables OL / PSG (L’Equipe)