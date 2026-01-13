Coupe de France – PSG / PFC – Les notes des joueurs du PSG

Le PSG a dit adieu à sa Coupe de France. Ce lundi soir, le club de la capitale s’est fait éliminer par le Paris FC en 16es de finale (0-1). Les Parisiens ont été maladroits dans le dernier geste.

Ce lundi soir, le PSG affrontait le Paris FC pour la deuxième fois en une semaine. Dans une rencontre qu’il a totalement dominée, le club de la capitale a pêché dans la finition et s’est incliné sur la seule véritable occasion du Paris FC sur un but de l’ancien du PSG, Jonathan Ikoné (0-1). Titulaire dans le couloir gauche de l’attaque des Rouge & Bleu, Bradley Barcola a fait plusieurs différences dans son couloir mais comme trop souvent, il a pêché dans la finition. L’international français a eu plusieurs occasions franches sans réussir à marquer. De son côté droit, Khvicha Kvaratskhelia a été remuant. Il a mis le Paris FC en difficulté mais sans réussir à faire trembler les filets. Titulaire au milieu de terrain, Fabian Ruiz a été encore une fois en difficulté, lui qui s’est très peu projeté comme il a l’habitude de le faire. Il a également manqué d’impact dans l’entrejeu.

À lire aussi : La colère de Gonçalo Ramos après la défaite du PSG contre le PFC

Warren Zaïre-Emery encore performant

Même s’il a joué dans une inhabituelle place de latéral gauche, Willian Pacho avait un objectif clair, défendre dans son couloir. Il n’a pas cherché à se projeter vers l’avant, lui qui n’a pas forcément les capacités de déborder sur le côté et de faire des allers-retours dans son couloir. De son côté, Lucas Beraldo, titulaire dans la charnière centrale du PSG, a réalisé une performance correcte. Il a muselé Geubbels, mais sa prestation a été ternie par sa non-montée sur Kebbal, qui a pu transmettre à Jonathan Ikoné, qui a finalement marqué pour offrir la qualification au Paris FC. Malgré la défaite du PSG, Warren Zaïre-Emery a encore une fois été bon dans son rôle de latéral droit. Le titi du PSG avait de l’envie et beaucoup d’énergie. Il n’a pas hésité à se projeter dans son couloir droit et aurait pu s’offrir un but avec une frappe repoussée du pied par le gardien du Paris FC (61e) et une autre repoussée par le poteau (87e). Titulaire, Illia Zabarnyi a été solide face à son adversaire direct. Il aurait pu égaliser mais sa tête est passée à côté du but. Il aurait pu être plus proche d’Ikoné pour empêcher le titi de marquer.