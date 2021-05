CDF – Verratti et Herrera suspendus pour Montpellier / PSG

En cette fin de saison 2020-2021, le PSG est encore en course pour remporter la Ligue 1 et la Coupe de France. Concernant la coupe nationale, le club de la capitale défiera le Montpellier Hérault – au Stade de la Mosson – le mercredi 12 mai prochain (21h en exclusivité sur Eurosport 2). Pour cette demi-finale, Mauricio Pochettino sera privé de deux joueurs : Marco Verratti et Ander Herrera. En effet, la Commission de discipline de la LFP s’est réunie ce mercredi 5 mai. Les deux Parisiens sont suspendus pour un match ferme suite à un troisième avertissement récolté dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions). Une sanction qui prendra effet à partir du mardi 11 mai à 0h00.