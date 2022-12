La France, qui a battu la Pologne plus tôt dans la journée (3-1),connaît son adversaire pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. L’Angleterre et le Sénégal s’affrontaient ce soir pour rejoindre les Bleus dans la suite de la compétition.

L’Angleterre a terminé premier de son groupe en s’imposant à deux reprises et en concédant le nul contre les Etats-Unis (0-0). Ce soir, pour aller chercher une place en quart de finale, les joueurs de Gareth Southgate devront éliminer le Sénégal. Après une défaite cruelle lors du premier match de la phase de poules contre les Pays-Bas (2-0), le Sénégal a remporté ses deux derniers matches contre le Qatar (3-1) et l’Equateur (2-1). Les coéquipiers d’Abdou Diallo voulaient continuer leur bonne compétition.

Harry Kane ouvre son compteur but

L‘Angleterre entre mieux dans la rencontre mais n’arrive pas à se montrer dangereuse. Le Sénégal va petit à petit entrer dans le match et se procurer les meilleures occasions par l’intermédiaire de Dia (23e), Sarr (23e) et Dia une nouvelle fois (32e). Bousculés pendant quelques minutes, les Anglais vont réussir à se montrer ultra-réalistes en fin de première mi-temps avec des buts d’Henderson (1-0, 38e) et Harry Kane (45e+3). Avec ces deux buts d’avance, l’Angleterre va gérer la seconde période, arrivant rapidement à marquer grâce à Saka (3-0, 57e). Un résultat net et sans bavure qui permet au Three Lions de se qualifier en quart de finale de la Coupe du Monde. Ils retrouveront la France, qui a éliminé la Pologne plutôt dans la journée (3-1). Deux des favoris à la victoire finale vont donc s’affronter samedi soir (20 heures) pour s’offrir une demi-finale de Coupe du Monde.