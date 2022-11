La Coupe du Monde 2022 débute ce dimanche 20 novembre et se tiendra jusqu’au dimanche 18 décembre. La compétition la plus prestigieuse en football verra l’Argentine de Leo Messi entrer en lice ce mardi 22 novembre (11h00 sur BeIn Sports) face à l’Arabie Saoudite. Une rencontre qui se tiendra au Lusail Iconic Stadium. L’occasion pour l’Albiceleste et La Pulga de marquer de leur emprunte le groupe C dès le premier match. Cependant, le numéro 30 du PSG inquiète en Argentine. En effet, aujourd’hui, à trois jours de ses premiers pas dans cette Coupe du Monde 2022, Leo Messi n’a pas participé normalement à l’entraînement. En effet, l’attaquant parisien était seul, à part du reste du groupe argentin. Plus de précisions devraient tomber dans les prochaines heures concernant l’état de santé physique de Leo Messi.

Leo Messi continue de s’entraîner à part du groupe argentin à J-3 de la rencontre face à l’Arabie Saoudite 🤕🇦🇷



