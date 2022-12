Pour le compte du premier match des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022, les Pays-Bas affrontaient les Etats-Unis. Dans l’histoire, cette rencontre entre les deux nations est leur cinquième confrontation. Un bilan à l’avantage des Oranjes qui comptent 3 victoires et 1 défaite.

Premiers du groupe A devant le Sénégal, l’Equateur et le Qatar, pays organisateur, les Néerlandais se dressent donc face aux Américains. Ces derniers se sont extirpés du groupe B dans la seconde position avec l’Angleterre aux dépends de l’Iran et du Pays de Galles. C’est tôt dans la rencontre que les Oranjes sont parvenus à faire la différence par le biais de Memphis Depay (10e). En toute fin de la première période (45’+1) Daley Blind creuse l’écart. Au retour des vestiaires, le titi parisien Timothy Weah et ses coéquipiers parviennent à mettre plus de pression et faire preuve de plus de présence dans la rencontre. Une volonté récompensée à la 76e minute lorsque Haji Wright réduit l’écart (2-1) sur une passe décisive de Christian Pulisic. L’ancien attaquant Rouge & Bleu désormais au LOSC a lui cédé sa place à Brenden Aaronson à la 67e minute. Malgré les bonnes intentions des américains, Denzel Dumfries inscrit le troisième but des Oranjes (3-1) à la 81e. La victoire est acquise pour les Néerlandais, qui disputeront leur quart de finale face au vainqueur de la rencontre de ce samedi soir : Argentine / Australie.

L’évènement qui clos le spectacle et concerne le Paris Saint-Germain : l’entrée de Xavi Simons. L’autre titi parisien concerné par ce huitième de finale a eu l’occasion de faire ses grands débuts en sélection avec les A, et ses grands débuts en Coupe du Monde. Le milieu de terrain est entré en jeu à la place de Memphis Depay à la 82e minute.

Pour rappel, selon les derniers échos de nos confrères de L’Equipe, le PSG suivrait de près les performances et l’évolution de Xavi Simons. Le club de la capitale a une priorité pour rapatrier le joueur contre la somme de 4 millions d’euros, à condition qu’il souhaite revenir. Cette entrée en jeu en huitième de finale de Coupe du Monde pourrait peser dans la balance du côté des dirigeants du Paris Saint-Germain.