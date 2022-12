On y est, après près d’un mois de compétition acharnée, la Coupe du Monde a livré son vainqueur version 2022. Un vainqueur qui n’est autre que l’Argentine de Lionel Messi.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette finale nous a réservé un spectacle et, surtout, une dramaturgie unique. Malmenés durant une bonne partie de la rencontre, les hommes de Didier Deschamps ont réussi à remonter deux buts en quelques minutes grâce à un doublé express signé de l’incroyable Kylian Mbappé.

Lionel Messi sur le toit du monde

Finalement, après une prolongation et deux buts supplémentaires, inscrits par Lionel Messi pour le doublé et Kylian Mbappé pour le triplé, les deux adversaires ont dû se départager lors de la séance de tirs au but. L’Argentine sort victorieuse, mais cette finale restera dans les mémoires. C’est notamment, en substance, les mots délivrés par Gianni Infantino, le président de la FIFA, au micro de beIN SPORTS au sortir de ce match ahurissant.

« Une finale de rêve, une finale incroyable. Je pense la plus belle finale de l’Histoire de la Coupe du Monde qui a couronné la plus belle Coupe du Monde de l’Histoire. C’était un match incroyable. L’Argentine a mérité de gagner, mais la France méritait tout autant de gagner aussi. C’est quelque chose d’incroyable, de magnifique… De pouvoir donner la Coupe du Monde à un joueur exceptionnel. Un joueur hors normes comme Lionel Messi. C’est une émotion unique. C’est quelqu’un qui a fait vivre et vibrer le cœur de millions de gens dans le monde. Et qu’il ait remporté ce trophée, c’est magnifique. »