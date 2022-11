Dans un groupe C ultra serré où chaque nation peut encore valider son ticket pour les 8es de finale de Coupe du monde, l’Argentine n’aura pas le droit à l’erreur face à la Pologne de Robert Lewandowski.

Victoire obligatoire pour l’Argentine (20h sur TF1 et beIN SPORTS 1). Afin d’éviter une mauvaise surprise, l’Albiceleste devra réaliser une grande performance face au leader du groupe. Pour cela, Lionel Scaloni a réalisé quelques surprises avec le retour de Cristian Romero en défense et la titularisation surprise de Julian Alvarez en attaque. De son côté, l’attaquant du PSG, Lionel Messi, est titulaire, tout comme Angel Di Maria. Dans l’autre match du groupe, l’Arabie saoudite et le Mexique ont encore un espoir d’entrevoir les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Deux rencontres simultanées à commenter entre CSiens grâce à la Tribune CS.

XI de la Pologne : Szczęsny – Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski – Zieliński, Krychowiak, Bielik, Frankowski – Świderski, Lewandowski

XI de l'Argentine : E. Martinez – Montiel, Otamendi, Romero, Acuña – Di Maria, De Paul, Fernandez, Mac Allister – Messi, Alvarez

XI de l’Arabie saoudite : Al Owais – Al Bulayhi, Al Tambakti, Al Amri, Al Ghannam – Kanno, Abdulhamid, Al Hassan – Al Brikan, Al Shehri, Al Dawsari

XI du Mexique : Ochoa – Gallardo, Moreno, Montes, Sanchez – Chavez, Alvarez – Vega, Pineda, Lozano, Martin

Groupe C

Pologne – 4 pts (+2) Argentine – 3 pts (+1) Arabie saoudite – 3 pts (-1) Mexique – 1 pt (-2)