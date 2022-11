Coupe du monde 2022 – Tribune CS – Portugal / Uruguay

Ce lundi soir (20h sur TF1 et beIN SPORTS 1), le Portugal et l’Uruguay se livreront une belle bataille dans cette 2e journée de la phase de groupes de Coupe du monde. Une rencontre qui concernera un joueur du PSG, Nuno Mendes.

Pour ce match face aux Uruguayens, Fernando Santos a procédé à quelques changements en raison des blessures de Danilo Pereira et Otavio. Ainsi, Pepe et William Carvalho intègrent le onze de départ. Autre changement à noter par rapport au dernier match, la titularisation de Nuno Mendes en lieu et place de Raphaël Guerreiro. Le latéral gauche du PSG fera ses grands débuts en Coupe du monde, après avoir connu quelques pépins physiques ces derniers jours. L’autre Parisien du groupe, Vitinha, débute une nouvelle fois sur le banc. La Seleção das Quinas pourra s’appuyer sur son homme fort, Cristiano Ronaldo. En face, Diego Alonso a décidé de titulariser Edinson Cavani aux côtés de Darwin Nuñez. Luis Suarez débute sur le banc.

Les compositions de Portugal / Uruguay

: Diogo Costa – Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, – Neves, William Carvalho – Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Felix – Ronaldo (c). XI de l’Uruguay : Rochet – Coates, Godin (c), Gimenez, Olivera – Valverde, Vecino, Betancur, Varela – Cavani, Nunez. Banc : Muslera, Sosa, De La Cruz, Pellistri, Luis Suarez, De Arrascaeta, Torreira, Vina, Gomez, Torres, Caceres, Canobbio, Ugarte, Rodriguez

