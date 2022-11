La Coupe du Monde 2022 ouvrait ses portes ce dimanche après-midi avec le match d’ouverture entre le pays hôte, le Qatar et l’Équateur. Et se sont les Équatoriens qui se sont imposés grâce à un doublé de leur capitaine, Enner Valencia.

Attendue par les supporters du monde entier, la Coupe du Monde de football a débuté ce dimanche après-midi avec le match entre le Qatar et l’Équateur. Pays organisateur, le Qatar va participer à son premier mondial. Son adversaire disputera pour sa part sa quatrième Coupe du Monde. Après une belle cérémonie d’ouverture, les deux équipes vont donc lancer cette compétition inédite car pour la première fois, elle se jouera en plein milieu de la saison. Les deux pays voudront s’imposer afin de prendre un bon départ, sachant qu’ils sont censés être les deux équipes les plus faibles du groupe derrière les Pays-Bas et le Sénégal.

Enner Valencia double buteur

Cette rencontre a totalement été dominée par l’Équateur. Dès la troisième minute, Enner Valencia croit ouvrir le score mais son but est refusé pour un hors-jeu. Le capitaine équatorien va bien devenir le premier buteur de cette Coupe du Monde 2022 sur un penalty dès la 16e minute. Il s’offrira le doublé quinze minutes après (0-2, 31e). Le Qatar semble dépassé pour sa première participation en Coupe du Monde. Il y a un écart entre les deux équipes. La seconde période sera plus soporifique même si les deux équipes vont avoir des opportunités. L’Équateur s’impose donc et démarre bien son Mondial. Pour son deuxième match, le pays sud-américain affrontera les Pays-Bas le 25 novembre à 17 heures alors que le Qatar fera face au Sénégal le même jour, mais à 14 heures.