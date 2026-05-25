Coupe du monde 2026 – Fabian Ruiz convoqué avec l’Espagne

Ce lundi midi, le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, a dévoilé sa liste des 26 joueurs qui s’envoleront pour disputer la Coupe du monde 2026. Sans surprise, Fabian Ruiz est bien présent.

Si les joueurs du PSG sont actuellement pleinement concentrés sur la finale de la Ligue des champions face à Arsenal, samedi, la plupart auront ensuite un autre objectif en tête : la Coupe du monde 2026 (du 11 juin au 19 juillet). Co-organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique, ce Mondial sera l’occasion, pour certains Parisiens, de continuer à briller. Après l’équipe de France, le Portugal ou encore le Brésil, une autre sélection favorite de la compétition a dévoilé sa liste : il s’agit de l’Espagne.

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Première Coupe du monde pour Fabian Ruiz

Ce lundi midi, le sélectionneur de la Roja, Luis de la Fuente, a annoncé son groupe de 26 joueurs pour cette 23e édition de la Coupe du monde. Sans surprise, le milieu du PSG Fabian Ruiz est bien présent. Ce sera la première Coupe du monde disputée par le joueur de 30 ans, lui qui n’avait pas été convoqué par… Luis Enrique pour le Mondial 2022. Actuellement blessé, Lamine Yamal sera bien de la partie, même s’il pourrait manquer le début de la compétition. La star de 18 ans sera accompagnée par sept autres de ses coéquipiers du FC Barcelone : Joan Garcia, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Pedri, Gavi, Dani Olmo et Ferran Torres. À noter qu’aucun joueur du Real Madrid ne figure sur cette liste, une première pour l’Espagne en Coupe du monde. En effet, le défenseur Dean Huijsen a fait les frais de sa première saison difficile avec les Merengue. Le défenseur de l’Atlético de Madrid, Marc Pubill (22 ans), lui a été préféré, lui qui honore sa première apparition chez les A. D’autres joueurs cadres comme Unai Simon, Marc Cucurella, Rodri, Nico Williams ou encore Mikel Oyarzabal sont également convoqués.

Pour rappel, l’Espagne affrontera le Cap-Vert (15 juin), l’Arabie saoudite (21 juin) et l’Uruguay (27 juin) dans le groupe H. Avant de démarrer la compétition, les champions d’Europe 2024 disputeront deux rencontres amicales contre l’Irak (4 juin) et le Pérou (9 juin).

La liste de l’Espagne

Gardiens : Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (FC Barcelone)

: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (FC Barcelone) Défenseurs : Marco LLorente (Atlético de Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Pau Cubarsi (FC Barcelone), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Eric Garcia (FC Barcelone), Marc Cucurella (Chelsea), Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen)

: Marco LLorente (Atlético de Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Pau Cubarsi (FC Barcelone), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Eric Garcia (FC Barcelone), Marc Cucurella (Chelsea), Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen) Milieux : Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Fabian Ruiz (PSG) , Mikel Merino (Arsenal), Gavi (FC Barcelone), Pedri (FC Barcelone), Alex Baena (Atlético de Madrid)

: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), , Mikel Merino (Arsenal), Gavi (FC Barcelone), Pedri (FC Barcelone), Alex Baena (Atlético de Madrid) Attaquants : Lamine Yamal (FC Barcelone), Victor Munoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (FC Barcelone), Borja Iglesias (Celta Vigo), Nico Williams (Athletic Bilbao), Dani Olmo (FCBarcelone), Yéremi Pino (Crystal Palace)

Esta es la lista de todo un país.



ESTA ES LA LISTA DE ESPAÑA.



👥 Estos son los internacionales que representarán a la @SEFutbol y todas nuestras ilusiones en la próxima#CopaMundialFIFA.#VamosEspaña pic.twitter.com/pZAFzRUg1b — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 25, 2026