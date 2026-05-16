Coupe du monde 2026 – Lee Kang-In convoqué avec la Corée du Sud

À un peu moins d’un mois du début de la Coupe du monde 2026, plusieurs Parisiens seront convoqués par leur sélectionneur dans les jours à venir.

La saison 2025-2026 touche à sa fin. Si le PSG a encore pour objectif de réaliser un incroyable « back-to-back » en Ligue des champions, plusieurs Parisiens auront encore un objectif en tête : la Coupe du monde 2026 (du 11 juin au 19 juillet). Ce Mondial 2026, organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique, concernera de nombreux joueurs de l’effectif de Luis Enrique.

À lire aussi : Lucas Chevalier, une blessure qui le prive de la Coupe du monde

Alors que cinq joueurs français du PSG ont été convoqués par Didier Deschamps, un autre joueur disputera cette Coupe du monde : Lee Kang-In. En effet, le milieu offensif de 25 ans a été appelé par le sélectionneur de la Corée du Sud, Hong Myung-bo. La star de la sélection, Son Heung-min, est sans surprise convoquée, tout comme le défenseur du Bayern Munich, Kim Min-jae. Pour rappel, la Corée du Sud affrontera la République tchèque (12 juin), le Mexique (19 juin) et l’Afrique du Sud (25 juin) dans le groupe A.

La liste de la Corée du Sud

Gardiens : Jo Hyeon-woo, Kim Seung-gyu, Song Bum-keun

: Jo Hyeon-woo, Kim Seung-gyu, Song Bum-keun Défenseurs : Kim Min-jae, Cho Yu-min, Lee Han-beom, Kim Tae-hyeon, Park Jin-seob, Lee Gi-hyuk, Lee Tae-seok, Seol Young-woo, Jens Castrop, Kim Moon-hwan

: Kim Min-jae, Cho Yu-min, Lee Han-beom, Kim Tae-hyeon, Park Jin-seob, Lee Gi-hyuk, Lee Tae-seok, Seol Young-woo, Jens Castrop, Kim Moon-hwan Milieux : Yang Hyun-jun, Paik Seung-ho, Hwang In-beom, Kim Jin-gyu, Bae Jun-ho, Eom Ji-sung, Hwang Hee-chan, Lee Dong-gyeong, Lee Jae-sung, Lee Kang-in

: Yang Hyun-jun, Paik Seung-ho, Hwang In-beom, Kim Jin-gyu, Bae Jun-ho, Eom Ji-sung, Hwang Hee-chan, Lee Dong-gyeong, Lee Jae-sung, Attaquants : Oh Hyeon-gyu, Son Heung-min, Cho Gue-sung

Lee Kang-In est convoqué avec la Corée du Sud pour la Coupe du monde ! 👊 🇰🇷 pic.twitter.com/VA9rF4r5xQ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 16, 2026