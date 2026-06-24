Coupe du monde 2026 : les joueurs du PSG sont chauds bouillants !

Le PSG est le club le mieux représenté sur le tableau des buteurs de la Coupe du monde. Cinq Parisiens ont ainsi débloqué leur compteur.

On arrive bientôt sur la dernière ligne droite de la phase de poule de la Coupe du monde. Dès ce mercredi soir, la troisième journée ouvrira ses portes. On connaîtra alors les 32 équipes qui participeront aux 16es de finale. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Paris Saint-Germain est particulièrement bien représenté durant ce mondial. Car oui, ils sont déjà cinq à avoir débloqué leur compteur. Ce qui fait du PSG le club le plus performant à ce niveau.

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Les joueurs du PSG se font plaisir en Coupe du monde

Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye ont tous les deux marqué lors du choc de la première journée entre la France et le Sénégal (3-1). Ousmane Dembélé s’est offert une très belle réalisation contre l’Irak ce lundi(3-0). Enfin, Joao Neves a permis au Portugal d’ouvrir le score contre la RDC de la tête (1-1), tandis que Nuno Mendes a, lui, inscrit un sublime coup-franc ce mardi contre l’Ouzbékistan (5-1).