Coupe du monde 2026 – Les quatre Portugais du PSG convoqués

Ce mardi après-midi, le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, a dévoilé sa liste de 27 joueurs pour disputer la Coupe du monde 2026. Le PSG est le club le plus représenté.

Après la finale de la Ligue des champions face à Arsenal, le 30 mai à Budapest, plusieurs joueurs de l’effectif du PSG rejoindront leur sélection pour disputer la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, du 11 juin au 19 juillet.

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Une liste de 27 joueurs

Après l’équipe de France (Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé), le Brésil (Marquinhos), la Corée du Sud (Lee Kang-In) et la Tunisie (Khalil Ayari), une autre sélection a dévoilé sa liste comportant des Parisiens. En effet, ce mardi après-midi, le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, a convoqué les quatre Parisiens présents dans l’effectif de Luis Enrique : Nuno Mendes, Vitinha, João Neves et Gonçalo Ramos. Avec quatre joueurs, le PSG est le club le plus représenté dans cette liste. De son côté, Cristiano Ronaldo (41 ans) va disputer sa sixième Coupe du monde. À noter que l’ancien Parisien Gonçalo Guedes figure également dans cette liste. Le quatrième gardien, Ricardo Velho, participera aux entraînements, mais ne sera pas sur le banc lors des rencontres.

Pour rappel, le Portugal affrontera la République démocratique du Congo (17 juin), l’Ouzbékistan (23 juin) et la Colombie (28 juin) dans le groupe K. Avant de faire son entrée dans cette Coupe du monde, la Seleção das Quinas disputera deux rencontres amicales face au Chili (6 juin) et au Nigeria (10 juin).

La liste du Portugal

Gardiens : Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting Portugal), José Sa (Wolverhampton), Ricardo Velho (Genclerbirligi)

: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting Portugal), José Sa (Wolverhampton), Ricardo Velho (Genclerbirligi) Défenseurs : Matheus Nunes (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahçe), Thomas Araujo (Benfica), Ruben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (PSG) , João Cancelo (FC Barcelone), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inacio (Sporting Portugal), Renato Veiga (Villarreal)

: Matheus Nunes (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahçe), Thomas Araujo (Benfica), Ruben Dias (Manchester City), , João Cancelo (FC Barcelone), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inacio (Sporting Portugal), Renato Veiga (Villarreal) Milieux : Ruben Neves (Al Hilal), Samu Costa (Majorque), João Neves (PSG) , Vitinha (PSG) , Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City).

: Ruben Neves (Al Hilal), Samu Costa (Majorque), , , Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City). Attaquants : Pedro Neto (Chelsea), Francisco Trincão (Sporting Portugal), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), João Felix (Al Nassr), Rafael Leão (AC Milan), Francisco Conceição (Juventus Turin), Gonçalo Ramos (PSG), Gonçalo Guedes (Real Sociedad).