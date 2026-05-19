Coupe du monde 2026 – Marquinhos convoqué avec le Brésil

À un peu moins d’un mois du début de la Coupe du monde 2026, plusieurs Parisiens sont convoqués par leur sélectionneur pour disputer ce Mondial.

Alors que l’effectif du PSG est désormais concentré sur la préparation de la finale de la Ligue des champions face à Arsenal, le 30 mai à Budapest, plusieurs Parisiens auront encore un objectif en tête après ce dernier match de la saison 2025-2026. En effet, plusieurs membres de l’effectif des Rouge & Bleu disputeront la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet.

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Beraldo non convoqué, le grand retour de Neymar

Sans surprise, Marquinhos a été retenu pour disputer ce Mondial avec le Brésil. Ce lundi, le sélectionneur brésilien, Carlo Ancelotti, a dévoilé sa liste de 26 joueurs pour cette Coupe du monde 2026. Si le capitaine du PSG a été convoqué, l’autre Brésilien de l’effectif parisien, Lucas Beraldo, ne sera pas de la partie. Carlo Ancelotti a réservé une surprise avec la convocation de Neymar Jr. L’ancien Parisien n’avait plus été appelé en sélection depuis octobre 2023. La convocation du joueur de 34 ans fait une victime : l’attaquant de Chelsea, João Pedro, n’a pas été convoqué par le sélectionneur brésilien. Auteur d’un prêt concluant à l’Olympique Lyonnais, Endrick figure dans la liste des 26 joueurs. Pour cette Coupe du monde, Carlo Ancelotti peut s’appuyer sur des cadres comme Alisson, Alex Sandro, Gabriel, Casemiro, Vinicius Jr et Raphinha. D’autres joueurs, comme Rodrygo, Eder Militão et Estevão, manqueront la compétition en raison de blessures.

Pour rappel, le Brésil affrontera le Maroc (14 juin, minuit), Haïti (20 juin, 2h30) et l’Écosse (25 juin, minuit) dans le groupe C. Avant cela, la Seleção brasileira disputera deux rencontres amicales contre le Panama (31 mai) et l’Égypte (7 juin).

La liste du Brésil

Gardiens : Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Gremio)

: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Gremio) Défenseurs : Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus Turin), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zénith Saint-Pétersbourg), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) , Léo Pereira (Flamengo), Ibañez (Al-Ahli), Wesley (AS Roma)

: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus Turin), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zénith Saint-Pétersbourg), Gabriel Magalhães (Arsenal), , Léo Pereira (Flamengo), Ibañez (Al-Ahli), Wesley (AS Roma) Milieux : Casemiro (Manchester United), Bruno Guimaraes (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Danilo (Botafogo), Lucas Paqueta (Flamengo)

: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimaraes (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Danilo (Botafogo), Lucas Paqueta (Flamengo) Attaquants : Vinicius Jr (Real Madrid), Neymar Jr (Santos), Endrick (Real Madrid), Raphinha (FC Barcelone), Matheus Cunha (Manchester United), Luiz Henrique (Zénith Saint-Pétersbourg), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Rayan (Bournemouth)

É A LISTA DO CORAÇÃO! É A LISTA DO BRASIL! 🇧🇷



Não são apenas 26 nomes. São 26 corações que sonharam com esse momento.



VAMOS EM BUSCA DA SEXTA ESTRELA! 🌟⭐🏆#BateNoPeito



ISSO É BRASIL! pic.twitter.com/1MRWJyG9ug — brasil (@CBF_Futebol) May 18, 2026