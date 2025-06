Coupe du Monde des Clubs : Comment les clubs ont été choisis ?

La FIFA a officialisé les critères de sélection des clubs participant à la nouvelle formule de la Coupe du Monde des Clubs, prévue pour l’été 2025. Cette édition élargie, qui se déroulera aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet 2025, réunira 32 équipes et promet un spectacle footballistique inédit. Le PSG sera le seul club français à prendre part à cette compétition prestigieuse.

La FIFA a conçu un format équilibré, assurant une présence des meilleures équipes de chaque confédération. L’Europe (UEFA) bénéficiera du plus grand nombre de places avec 12 qualifiés, suivie par l’Amérique du Sud (CONMEBOL) avec 6 équipes. L’Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes (CONCACAF), l’Asie (AFC) et l’Afrique (CAF) auront chacune 4 représentants. L’Océanie (OFC) aura une place, et une dernière sera réservée au pays hôte, les États-Unis.

Les Critères de Qualification : Une Préférence pour les Vainqueurs et le Classement UEFA

Pour les clubs européens, la qualification s’est basée sur les performances des quatre dernières éditions de la Ligue des Champions (de 2020-2021 à 2023-2024). Les quatre derniers vainqueurs de la Ligue des Champions sont automatiquement qualifiés, à savoir le Real Madrid (vainqueur en 2022 et 2024), Manchester City (2023) et Chelsea (2021). Les places restantes sont attribuées aux clubs les mieux classés au coefficient UEFA sur cette période, avec une limite de deux clubs par pays, sauf si un pays compte plus de deux vainqueurs de la C1 sur ces quatre saisons. C’est ainsi que des géants européens comme le Bayern Munich, l’Inter Milan, le Borussia Dortmund, le FC Porto, le Benfica, la Juventus, l’Atlético de Madrid et le RB Salzbourg rejoignent les qualifiés.

Le PSG seul représentant de la France, le Barça absent

L’inclusion du Paris Saint-Germain et l’absence notable du FC Barcelone ont marqué cette sélection. Le PSG a su accumuler suffisamment de points au classement UEFA grâce à ses parcours réguliers en Ligue des Champions, lui assurant une place et devenant l’unique représentant français. Le FC Barcelone, quant à lui, malgré son prestige, n’a pas remporté la Ligue des Champions sur la période considérée et son coefficient UEFA sur ces quatre saisons n’a pas été suffisant pour se qualifier.

Les autres qualifiés à travers le monde

Les autres confédérations ont également désigné leurs représentants, principalement les vainqueurs de leurs compétitions continentales les plus prestigieuses sur la période 2021-2024. En Amérique du Sud, des clubs emblématiques comme Palmeiras, Flamengo, Fluminense, River Plate, Boca Juniors et Nacional seront de la partie. L’Amérique du Nord verra notamment Monterrey, Club León, Seattle Sounders et Pachuca. Du côté de l’Asie, on retrouvera Al-Hilal, Urawa Red Diamonds, Al-Ain et Ulsan HD FC. L’Afrique sera représentée par Al Ahly, Wydad Casablanca, l’ES Tunis et Mamelodi Sundowns. Enfin, le club néo-zélandais Auckland City représentera l’Océanie. La dernière place sera attribuée à un club américain en tant que pays hôte.

Cette première édition de la Coupe du Monde des Clubs avec ce nouveau format promet des confrontations passionnantes et une véritable vitrine du football mondial. Le PSG aura l’opportunité de se mesurer aux meilleures équipes de la planète et de porter haut les couleurs du football français sur la scène internationale.