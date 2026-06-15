Coupe du monde : le Cap Vert crée la sensation contre l’Espagne !

Largement favorite, l’Espagne affrontait le Cap Vert pour la première journée de la phase de poule de la Coupe du monde. Et la Roja s’est cassée les dents !

Championne d’Europe en titre, la Roja fait partie des grandes favorites à la victoire finale lors de ce mondial aux USA en compagnie de l’Équipe de France ou du Portugal. L’occasion pour Fabian Ruiz, auteur d’un incroyable doublé en Ligue des Champions avec le PSG, d’étoffer encore un peu plus son armoire à trophée. Problème, tout ne s’est pas passé comme prévu pour l’Espagneface à une vaillante équipe capverdienne qui disputait pourtant sa toute première rencontre lors d’un mondial.

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L’Espagne de Fabian Ruiz impuissante contre le Cap Vert

Et pour cause, les hommes de Luis de la Fuente n’ont jamais trouver la faille et ce, malgré une écrasante domination. Néanmoins, grâce notamment à un très grand Vozinha dans les cages, le Cap Vert est parvenu à arracher le point du match nul après un score nul et vierge. Un premier point lors d’une Coupe du monde remporté avec une incroyable détermination. Reste que les Espagnols ont, de leur côté, globalement offert une prestation décevante, Fabian Ruiz, titulaire dans le milieu à trois, y compris.

Prochain rendez-vous pour l’Espagne avec un choc contre l’Arabie Saoudite le 21 juin prochain (00h00). De son côté, le Cap Vert affrontera l’Uruguay le 22 juin prochain (00h00).

Les compositions de cet Espagne – Cap Vert (0-0)

Espagne : Simon – Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Pedri, Rodri, Fabian – Gavi, Ferran, Oyarzabal

Cap Vert : Vozinha – Moreira, Lopes, Borges, Cabral – Lemini, Duarte – Mendes, Monteiro, Cabral – Livramento