Le dernier quart de finale de Coupe du monde oppose l’Angleterre à la France (20h sur TF1 et beIN SPORTS 1). Les deux sélections auront à coeur de rejoindre la Croatie, l’Argentine et le Maroc dans le dernier carré de la compétition.

C’est le choc de ces quarts de finale de Coupe du monde. Le match entre l’Angleterre et la France fait énormément parler depuis plusieurs jours. Avec une équipe-type qui a su trouver ses marques, les Bleus peuvent compter sur un Kylian Mbappé au top de sa forme depuis le début du tournoi. En face, les Three Lions peuvent s’appuyer sur leurs jeunes Jude Bellingham et Phil Foden. De son côté, Kyle Walker aura la lourde tâche de contenir l’attaquant du PSG. Le vainqueur de cette rencontre affrontera la surprenante équipe du Maroc en demi-finales.

Le résumé du match

Après un début de rencontre assez équilibré où les Bleus ont tenté de trouver des failles par l’intermédiaire de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, le milieu de terrain Aurélien Tchouaméni est venu récompenser ce début de match sérieux. Sur une frappe lointaine, le Madrilène trompe Jordan Pickford (1-0, 17′). Passeur décisif sur l’ouverture du score, Antoine Griezmann en profite pour devenir le meilleur passeur de l’histoire des Bleus, à égalité avec Thierry Henry (27). Dans la foulée, les Three Lions tentent de réagir mais le coup franc de Luke Shaw n’inquiète pas Hugo LLoris (19′).

OOOOOHHHHH QUEL BUT D’AURÉLIEN TCHOUAMENI !!!!!! 1-0 POUR L’ÉQUIPE DE FRANCE !!!!!!! 🇫🇷 — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 10, 2022

Quelques secondes plus tard, le gardien français remporte un face-à-face contre son coéquipier à Tottenham, Harry Kane (22′). Véritable poison, le capitaine anglais joue une nouvelle fois un mauvais tour à Dayot Upamecano et était proche d’obtenir un penalty (24′). À la 29e, Harry Kane tente sa chance de loin mais Hugo Lloris s’interpose joliment. Après une belle combinaison entre Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé et Adrien Rabiot, Kylian Mbappé est servi à l’entrée de la surface mais sa frappe s’envole au-dessus du but de Jordan Pickford (39′). Malgré un manque de précision dans le dernier geste, l’équipe de France n’était pas vraiment inquiétée par les Anglais jusqu’à la pause (45′). Marqué par plusieurs joueurs, l’attaquant du PSG n’a pas réussi à se mettre en évidence pendant ces premières 45 minutes.

Dès le retour des vestiaires, l’Angleterre met la pression. Après un corner mal renvoyé, Jude Bellingham tente une frappe lointaine, mais Hugo Lloris détourne magistralement (47′). Sur le corner qui suit, le gardien français se fait une frayeur sur une sortie manquée mais sans conséquence. Logiquement, les Three Lions réussissent à obtenir un penalty grâce à Bukayo Saka, suite à une faute d’Aurélien Tchouaméni (52′). Le capitaine anglais, Harry Kane, transforme la sentence (1-1, 53′) et prend à contre-pied son coéquipier londonien. La réponse des Bleus a été immédiate. L’ancien Parisien, Adrien Rabiot, tente une demi-volée sans contrôle mais Jordan Pickford détourne des deux mains (55′). Surpris après une incroyable accélération de Kylian Mbappé face à Kyle Walker, Ousmane Dembélé avait une belle opportunité de redonner l’avantage à sa sélection (56′). Avec un Bukayo Saka dans un rôle de véritable poison, l’Angleterre prend peu à peu le meilleur sur les Bleus. Sur coup franc, Harry Maguire est proche de trouver le cadre (70′). De plus en plus pressants, les Three Lions se rapprochent facilement de la surface des Tricolores mais se manquent dans le dernier geste. Sur une superbe action collective, Olivier Giroud a une belle occasion pour marquer mais Jordan Pickford détourne (77′). Ce n’est que partie remise pour l’attaquant de l’AC Milan. Sur une nouvelle passe d’Antoine Griezmann, Olivier Giroud catapulte une tête dans les filets du portier anglais (2-1, 78′).

La composition d’Angleterre / France

XI de l’Angleterre : Pickford – Walker, Stones, Maguire, Shaw – Henderson (Mount, 79′), Rice, Bellingham – Saka (Sterling, 79′), Kane, Foden

: Pickford – Walker, Stones, Maguire, Shaw – Henderson (Mount, 79′), Rice, Bellingham – Saka (Sterling, 79′), Kane, Foden XI de la France : Lloris – Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez – Tchouaméni, Griezmann, Rabiot – Dembélé, Giroud, Mbappé

Une rencontre à suivre ici entre passionnés. C’est Tribune CS !