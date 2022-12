Coupe du monde – Tribune CS : France / Maroc

Après quelques jours d’attente, la demi-finale entre la France et le Maroc se dispute ce soir (20h sur TF1 et beIN SPORTS 1). Le vainqueur défiera l’Argentine en finale de la Coupe du monde dimanche prochain.

Qui rejoindra l’Albiceleste pour la finale de la Coupe du monde 2022 ? Ce mercredi soir, l’équipe de France, tenante du titre, et le Maroc, grosse surprise de la compétition, auront à coeur de faire un pas supplémentaire vers leur rêve ultime. Pour cela, Didier Deschamps pourra compter sur son homme fort, Kylian Mbappé, qui défiera son ami et coéquipier au PSG, Achraf Hakimi. Mais le sélectionneur des Bleus devra se passer d’Adrien Rabiot, forfait en raison de son état grippal. En face, Walid Regragui a mis en place une défense à cinq pour tenter de contenir l’armada offensive tricolore. Dans cette optique, il a décidé de titulariser Nayef Aguerd et Romain Saïss dès le coup d’envoi. Deux joueurs annoncés très incertains avant la rencontre.

Une rencontre à suivre ici entre passionnés. C’est Tribune CS !!!!