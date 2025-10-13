Coupe du monde U20 – Avec Kamara, la France se qualifie pour les demi-finales

Opposée à la Norvège cette nuit, l’équipe de France U20 s’est imposée (2-1) pour accéder aux demi-finales de la Coupe du monde U20 au Chili.

L’équipe de Bernard Diomède verra les demi-finales de la Coupe du monde U20. Après s’être imposée miraculeusement face au Japon (1-0 après prolongation) au tour précédent, l’équipe de France U20 était opposée à la Norvège en quarts de finale de la compétition, qui se déroule au Chili.

Noham Kamara passeur décisif



Dans une rencontre disputée, les Bleuets ont pu compter sur l’ancien de l’AS Monaco Saïmon Bouabré, qui a rejoint l’Arabie Saoudite cet été et est arrivé en cours de compétition après avoir été libéré par son club du Neom SC. Auteur d’un doublé, le milieu offensif de 19 ans a pu compter sur une excellente ouverture du Parisien, Noham Kamara, pour ouvrir le score (2-0, 19e). Puis juste avant la pause, l’ex-Monégasque a inscrit le deuxième but d’une reprise de volée dans la surface, sur une remise de la tête d’Andrea Le Borgne (2-0, 37e). Mais l’équipe norvégienne a mis la pression aux Bleuets en réduisant l’écart en fin de rencontre par Rasmus Holten (2-1, 83e). L’équipe de Bernard Diomède s’est fait peur jusqu’au bout avec une belle parade du portier Lisandru Olmeta (89e) et une tête norvégienne sur la transversale (90e). Avec ce succès, l’équipe de France U20 disputera sa première demi-finale dans la compétition depuis 2013, où elle avait remporté la Coupe du monde, et affrontera le Maroc mercredi (22h, heure française), qui a éliminé les Etats-Unis (3-1).

Titulaire, le joueur du PSG, Noham Kamara, a disputé l’intégralité du match et a formé la charnière central aux côtés d’Elyaz Zidane. En plus de sa passe décisive, le défenseur parisien a touché 94 ballons dans cette rencontre pour 11 pertes de balle. En plus de 3 récupérations dans cette rencontre, le joueur de 18 ans a réussi 82% de ses passes (68/83). Une prestation solide de la part du Titi.

XI de la France : Olmeta – Beyuku, Kamara, Zidane, Bourgault (Michal, 72e) – Benama (c) (Nzingoula, 72e), Borgne – Touré (Baseya, 90e), Bouabré, Bermont – N’Guessan (Sylla, 46e)